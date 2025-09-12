Kołnierzyki wracają do łask. Te dziergane na szydełku to najlepszy trend na jesień 2025. Sprawdź, jak nosić kołnierzyk i jak go zrobić na szydełku

Kołnierzyki wracają do mody, a te dziergane na szydełku to hit na jesień 2025, dodając elegancji i indywidualnego charakteru stylizacjom.

Kołnierzyk można zrobić samodzielnie, potrzebując włóczki, szydełka, nożyczek i dodatków do zapięcia, a następnie postępując zgodnie z wybranym wzorem.

Kołnierzyki szydełkowe pasują do różnych stylizacji – od codziennych, z bawełny lub lnu, po eleganckie, z jedwabiu lub wełny merino, ożywiając proste sukienki, bluzki i swetry.

Początkowo kołnierze miały przede wszystkim funkcję praktyczną - chroniły szyję przed zimnem i słońcem. Były proste i skromne, wykonane z lnu lub wełny. W epoce renesansu stały się symbolem statusu i bogactwa. Duże, sztywne kołnierze (tzw. kryzy) wymagały skomplikowanej konstrukcji i drogich materiałów, takich jak koronki. W baroku stawały się coraz bardziej ozdobne, z falbanami, koronkami i haftami. Popularne były również kołnierze opadające na ramiona. Na początku XX wieku kołnierze zaczęły tracić popularność. Dziś kołnierzyki wróciły do łask i są ważnym elementem damskiej garderoby. Projektanci eksperymentują z różnymi kształtami, materiałami i zdobieniami, a kołnierzyki są noszone zarówno na co dzień, jak i na specjalne okazje. Jeśli weźmiemy także pod uwagę renesans rzemiosła i świadomy wybór w świecie mody, kołnierzyk zrobiony na szydełku podkreśli nasz styl indywidualny styl. Mały gadżet w duchu slow fashion, który ożywi stary golf lub bluzkę.

Jak zrobić kołnierzyk na szydełku?

Kołnierzyk to dodatek, który potrafi odmienić każdą stylizację. Od prostej sukienki po klasyczny sweter. W dodatku możemy stworzyć go samodzielnie. Potrzebne będą: włóczka (polecamy bawełnę merceryzowaną lub cienką wełnę merino), szydełko (dobierz rozmiar do grubości włóczki), nożyczki, igła do włóczki, guzik lub wstążka do zapięcia. Gdy już zaopatrzymy się w potrzebne przedmioty czas na wybór wzoru. W sieci jest mnóstwo przykładów na kołnierzyki na szydełku. Najlepiej zacząć od prostego wzoru, aby oswoić się z techniką. Można zrobić mały kwadracik ściegiem, którego będziemy używać w kołnierzyku, aby sprawdzić, czy grubość włóczki i rozmiar szydełka są odpowiednie. Następnie tworzymy łańcuszek z oczek, który będzie podstawą kołnierzyka. Długość łańcuszka zależy od obwodu szyi. Kolejne rzędy wykonujemy zgodnie ze wzorem. Bardzo ważne jest liczenie oczek i dokładne wykonywanie instrukcji. Zawartej we wzorze. Po zakończeniu robótki zabezpieczamy ostatnie oczko i ukrywamy końcówki włóczki za pomocą igły. Opcjonalnie dodajemy zapięcie. Przyszywamy guzik lub wstążkę. Możemy także zostawić kołnierzyk otwarty i zawiązywać go na kokardę. Po wszystkim blokujemy formę kołnierzyka. Delikatnie moczymy go i formujemy na płaskiej powierzchni, a następnie przypinamy szpilkami. Zostawiamy do wyschnięcia. To pomoże zachować kształt i nadać mu elegancki wygląd.

Jak nosić kołnierzyk? Stylizacje na co dzień i na specjalne okazje

Wybierając kołnierzyk, eksperymentuj z kolorami i wzorami. Nie bój się używać żywych barw, łączyć różne tekstury i tworzyć własne, unikatowe wzory. Bawełna i len sprawdzą się na co dzień, a jedwab lub wełna merino nadadzą się do eleganckich stylizacji. Szydełkowy kołnierzyk ożywi prostą sukienkę, dodając jej rustykalnego uroku lub elegancji w stylu vintage. Szczególnie dobrze wygląda na sukienkach w stylu retro, np. w kształcie litery A lub z rozkloszowaną spódnicą. Kołnierzyk z delikatnej koronki na szydełku idealnie wpisuje się w estetykę boho, szczególnie w połączeniu z sukienkami w kwiaty, z lnu lub bawełny. Kołnierzyk na szydełku doda elegancji zwykłej gładkiej bluzce lub swetrowi z okrągłym dekoltem. Świetnie będzie wyglądał także na gładkim golfie.

