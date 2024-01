Jak dobrze dobrać rozmiać biustonosza? Praktyczne wskazówki

POMIAR – KLUCZ DO SUKCESU

Przed rozpoczęciem zakupów zmierz obwód pod biustem oraz w jego najszerszym miejscu. Te dwie wartości pozwolą ci określić właściwy rozmiar biustonosza. Miarka powinna delikatnie przylegać do ciała, tak aby nie ściskać piersi. Ważne jest, aby pomiaru dokonać nago bądź w miękkim staniku. Obwód pod biustem zaokrąglij w dół do liczby będącej wielokrotnością piątki. A jak sprawdzić wielkość miseczki? Odejmij obwód pod biustem od obwodu biustu. W przypadku zakupów u marki Mefemi, znalezienie rozmiaru staje się znacznie prostsze. Spójrz na poniższą tabelę i odszukaj swój obwód pod biustem, a następnie w tej samej kolumnie - obwód w jego najszerszym miejscu. W odpowiadającym tej komórce wierszu zobaczysz właściwą miskę.

i Autor: materiały prasowe Mefemi

Mefemi doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że kobiece sylwetki są bardzo zróżnicowane, dlatego oferta marki obejmuje rozmiary od miseczki A aż do K. W końcu każda kobieta zasługuje na wyjątkową bieliznę!

POZNAJ SWÓJ TYP BIUSTU

Dobierając stanik weź pod uwagę nie tylko rozmiar, ale również dopasowanie kroju do piersi. Oceń kształt miseczek, konstrukcję fiszbinów oraz szerokość ramiączek. Marka Mefemi, jako ekspert w dziedzinie bielizny, oferuje w swoim asortymencie wiele różnych modeli. U kobiet o pełniejszych kształtach, w szczególności, sprawdzą się te typu full-cup, gwarantujące odpowiednie wsparcie. Z kolei dla pań z mniejszym biustem świetnym wyborem będą push-upy, które dzięki specjalnym wkładkom lub fiszbinom unoszą go i nadają piękny kształt. Mefemi kieruje się zasadą, że komfort powinien iść w parze ze stylem, dlatego wszystkie dostępne biustonosze są niezwykle zmysłowe. Bez względu na kształt i rozmiar piersi, znajdziesz tu swój wymarzony model.

WYGODA NA PIERWSZYM MIEJSCU

Idealny biustonosz powinien być wygodny i nie powodować żadnego dyskomfortu – w końcu to nasza druga skóra! Wybierając go zwróć uwagę na miękki materiał, szeroki, elastyczny pas pod biustem i regulowane ramiączka. Sprawdź, czy fiszbiny nie wbijają się w ciało i czy stanik cię nie uciska. Musi on być elastyczny i dostosowywać się do ruchów ciała. Dodatkowo, zapięcie na plecach powinno mieć kilka oczek, umożliwiając dopasowanie do różnych obwodów. Mając na względzie te aspekty, możesz być pewna, że twój nowy biustonosz będzie komfortowy w użytkowaniu.

PERFEKCYJNE DOPASOWANIE

Po teorii czas na praktykę! Jak sprawdzić czy biustonosz jest odpowiednio dobrany? Pas powinien leżeć na wysokości linii biustu, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Zbyt nisko umieszczony może spowodować dyskomfort i nieestetyczne zniekształcenie sylwetki. Teraz spójrz na miseczki - muszą dostosować się do kształtu piersi, całkowicie je obejmując bez zbędnych przerw. Należy unikać efektu "muffin top", czyli sytuacji, gdy stanik je uciska i powoduje nadmierny wypływ skóry w okolicy pach. Na koniec upewnij się, że ramiączka nie spadają ci z ramion, a zapięcie na plecach jest dobrze umieszczone. Gotowe! Teraz możesz się cieszyć idealnie dopasowaną bielizną.

