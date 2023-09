Jak pielęgnować skórę pod oczami? Top 5 najlepszych kremów pod oczy

Skóra w tym rejonie jest bardzo cienka i reaktywna na wszelkiego rodzaju zmiany w naszym organizmie. Cienie pod oczami mogą pojawiać się kiedy brak nam snu, jesteśmy odwodnione lub są też genetyczne. Wokół oczu powstają również zmarszczki, czyli tak zwane kurze łapki. Nie da się całkowicie wyeliminować zmarszczek i zatrzymać proces ich powstawania. Można go skutecznie spowolnić. Aby jak najdłużej cieszyć się skórą bez zmarszczek warto zadbać o odpowiednią pielęgnacją, nawilżenie skóry oraz zdrowy tryb życia. Powstawaniu zmarszczek sprzyja również mechanicznie pocieranie skóry dłońmi, a nawet spanie. Eksperci rekomendują, że najzdrowszą oraz minimalizującą powstawanie zmarszczek pozycją do spania jest ta na plecach. Ale co w przypadku istniejących już zmarszczek? Czy można je wygładzić i ujędrnić skórę? są kosmetyki i składniki aktywne, które pomogą w skutecznej walce ze zmarszczkami. To między innymi retinole oraz kwasy.

Najlepsze kremy pod oczy

Charlotte Tilbury - MAGIC EYE RESCUE

To wygładzający i rozjaśniający krem pod oczy, który niweluje widoczność zmarszczek, cieni i obrzęków zmęczonych oczu! Bogata w silne składniki formuła wygładza i wypełnia skórę, zatrzymując w niej wilgoć i przywracając miękkość!

BASICLAB - KREM AKTYWNIE STYMULUJĄCY POD OCZY NA NOC Z 3% AMINOKWASÓW ODBUDOWA I UJĘDRNIENIE

Aktywnie stymulujący krem pod oczy i na powieki wspiera naturalne procesy regeneracji naskórka. Widocznie redukuje „kurze łapki” oraz cienie pod oczami. Podnosi jędrność oraz elastyczność skóry, poprawiając jej jakość i kondycję.

Lancôme - Advanced Génifique Yeux

Krem pod oczy Advanced Génifique Yeux na dzień i na noc nawilża skórę okolic oczu, poprawia jej gładkość, blask, redukuje cienie i eliminuje drobne zmarszczki pod oczami. I kobiety to widzą: ich skóra wokół oczu jest mocniejsza, promienna i wyraźnie młodsza. Jest to rozwiązanie dla kobiet na redukcję drobnych zmarszczek.

NACOMI NEXT LEVEL - Serum pod oczy rozświetlające z kofeiną 2%

Te wyjątkowe serum rozświetli kontur oczu, a także doda blasku, niwelując obrzęki i oznaki zmęczenia. Zawarta skoncentrowana dawka kofeiny pobudza mikrokrążenie podskórne oraz obkurcza naczynia krwionośne, dzięki czemu pomaga w zmniejszeniu opuchlizny okolicy oka. Działa rozjaśniająco na cienie pod oczami. Wykazuje właściwości przeciwzmarszczkowe i poprawia kondycję wiotczejącej skóry. Witamina C spowalnia procesy starzenia się skóry i chroni przed negatywnym wpływem zanieczyszczonego środowiska. Działa nie tylko przeciwutleniająco, ale również rozświetla i wzmacnia naczynia krwionośne oraz rozjaśnia przebarwienia, przez co niweluje problem zmęczonego wyglądu.

DRUNK ELEPHANT - A-Shaba Complex™ Eye Serum

Ten przeciwobrzękowy krem pod oczy zawiera 0,1% czystego wegańskiego retinolu, który uelastycznia skórę i zmniejsza widoczność drobnych linii i zmarszczek, jednocześnie pomagając skórze zwalczać uszkodzenia spowodowane promieniami UV i wolnymi rodnikami. 3% stężenie kofeiny jest jednym ze składników tego serum, które pomaga znacznie zmniejszyć opuchliznę wokół oczu, podczas gdy peptydy miedzi promują zdrową produkcję kolagenu i zwiększają elastyczność.

