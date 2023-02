i Autor: Materiały prasowe EISENBERG

Strefa beauty

Jaki jest przepis na idealną randkę?

EISENBERG PARIS TO MARKA TWORZONA Z UCZUCIEM I Z MIŁOŚCI DO PIĘKNA, A NAJBARDZIEJ ROMANTYCZNE MIASTO NA ŚWIECIE MA W SWOJEJ NAZWIE. I CHOĆ W ZASADZIE KAŻDY KOSMETYK Z JEJ PORTFOLIO POZWOLI NAM POCZUĆ SIĘ I WYGLĄDAĆ WYJATKOWO, TO WŁAŚNIE TE KILKA PRODUKTÓW JEST ABSOLUTNYM MUST-HAVE PRZED WALENTYNKOWĄ RANDKĄ!