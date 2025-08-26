Jesienią 2025 wszyscy będą nosili tę kurtkę! Niczym paryżanki nad brzegiem Sekwany

Zapomnij o ramoneskach – tej jesieni królować będzie blouson jacket, nowatorski krój, który podbija światowe wybiegi i serca gwiazd.

Charakteryzująca się obszernym fasonem i zaokrąglonymi ramionami, ta kurtka idealnie wpisuje się w trend luźnej, a zarazem eleganckiej mody.

Sprawdź, jak blouson jacket noszą celebryci i dowiedz się, dlaczego będzie to najgorętszy trend jesieni 2025!

To będzie najmodniejsza kurtka tej jesieni! Niczym z francuskich wybiegów

Przez dekady symbolem jesienniej mody wierzchniej pozostawały skórzane ramoneski oraz kurtki jeansowe. W tym sezonie moda może ostro namieszać, a na ulicach królować będzie całkowicie nowy krój. Blouson jacket opanowała wybiegi mody, a gwiazdy zakochały się w tym kroju. Nic w tym dziwnego, blouson jacket t obszerna kurka z zaokrągloną linią ramion. Stylizowana na męską i mocno oversize'ową. W tym sezonie będziemy ją nosić zarówno w wersji eleganckiej, do długich spódnic, jak na sportowo z ulubionymi jeansami. Blouson jacket świetnie pasuje także do wracających do mody, spodni typu rurki.

Blouson jacket rewelacyjnie wpasowuje się w trend luźnej mody prezentującej nienachalny szyk. Gwiazdy pokochały ten model i chętnie go wybierają. W Polsce na fason kurtki blouson jacket postawiła między innymi Kasia Sokołowska na czerwonym dywanie. Gwiazda wybrała ciężką kurtkę kontrastującą z koronkową suknią. To właśnie takie, nieco skrajne, połączenie będzie najmodniejsze w tym sezonie.

Dlaczego blouson jacket będzie modna w tym sezonie?

Obecne trendy w modzie skupiają się na poczuciu luzu oraz niewymuszonej elegancji. Pokolenie "Z" chętnie stawia na luźne kroje, które mogą wydawać się nieco niechlujne. Jednak w tym szaleństwie jest metoda, a kurtka blouson jacket doskonale wpasowuje się w ten trend. Obszerny fason świetnie maskuje niedoskonałości figury i pasuje praktycznie do wszystkiego. Możesz ja nosić klasycznie, z dziennymi, sportowymi zestawieniami, lub bawić się modą. Do takiej kurtki dobierz długą, tiulową spódnicę lub szalone, kolorowe spodnie. To będzie najgorętszy trend jesieni 2025.