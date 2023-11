Kobiety po 50-tce powinny mieć ten płaszcz w szafie. Styliści są zgodni: ten model jest zjawiskowy i odejmuje lat. Niczym Audrey Hepburn

Modny płaszcz na kobiet po 50-tce. Fason idealny na jesień i zimę

Na oknami robi się coraz chłodniej, zatem to idealny moment, by rozejrzeć się na okryciem wierzchnim. Absolutną podstawą zimowej garderoby jest wygodny i ciepły płaszcz. Zastanawiasz się po, jaki model powinny sięgać kobiet dojrzałe, by prezentować się elegancko? Bardzo szerokie i luźne płaszcze mogą postarzać i zaburzać proporcje kobiecej sylwetki, a tego przecież nie chcemy. Jakie fasony płaszcze sprawdzą się w szafie modnej 50-latki?

Płaszcz dla kobiet po 50-tce. Jasne kolory

Styliści przyznają, że w kwestii okryć wierzchnich nie ma co eksperymentować i lepiej postawić na sprawdzoną klasykę. Jeżeli zależ Ci na tym, by płaszcz dodał twarzy blasku i nie podkreślał zmarszczek postaw na jasne odcienie. Jednym z najpiękniejszych kolorów płaszcza jest ten w odcieniu karmelowym oraz beżowym. Stawiaj na ciepłe barwy, które nie będą podkreślać niedoskonałości skóry. Ten kolory świetnie współgrają z wieloma innymi odcieniami. Szczególnie korzystnie wypadają płaszcze wiązane w talii. Podkreślają one kobieca sylwetkę i nie zaburzają jej proporcji.

Płaszcz dla kobiet po 50-tce. Klasyka i jeszcze raz klasyka

Płaszcz pasujący do każdej okazji? Postaw na uniwersalną czerń. Kobiety po 50-tce nie powinny obawiać się ciemnych kolorów, o ile nie dominują one w całej stylizacji. Czarny płaszcz jest stylowy, szykowny i co najważniejsze, pasuje do każdego zestawienia. Jeżeli nie chcesz, by stylizacja była zbyt ciemna, to dobierz do niej jasne dodatki. Świetnie będzie wyglądał biały szal lub efektowna srebrna broszka.