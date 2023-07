Kolor, magia i dzikie szaleństwo. Jak powinien wyglądać idealny makijaż festiwalowy?

Idealny makijaż festiwalowy. Co powinno się znaleźć w Twojej kosmetyczce?

Pomarańczowe powieki, graficzna kreska w kolorze fuksji a może niebieskie gwiazdki na policzkach? Makijaż festiwalowy to nieograniczone możliwości i paleta kolorów. Daj się ponieść wyobraźni i pokochaj intensywne odcienie. Aby wykonać idealny makijaż na festiwal czy inną letnią imprezę potrzebujesz dobrej jakościowo palety cieni do powiek. My wychodzimy z założenia, że paleta cieni do powiek to kosmetyk na lato, w który warto zainwestować więcej gotówki. Dobre cienie do powiek przetrwają wiele godzin, będzie się z nimi dobrze pracować i zawsze podkreślą Twój makijaż.

Idealna paleta cieni na lato

W perfumeriach Notino znajdziesz szeroki wybór palety cieni do powiek. Od tych klasycznych i użytkowych po bardziej szalone. Jeżeli szukasz kolorowych cieni do powiek, które zagwarantują Ci jakość i trwałość makijażu powinnaś sięgnąć pod produkty Jeffree Star Cosmetics. Kosmetyki od amerykańskiego influencera naszpikowane są pigmentacją i najwyższą jakością. To kolorowe cienie do powiek, z którymi stworzysz każdy make-up. Jeffree Star to jeden z najbardziej kontrowersyjnych amerykańskich twórców. Jego opinie potrafiły niszczyć marki kosmetyczne, a tam gdzie jest drama i konflikt jest również Jeffree Star. Jednego mu jednak nie można odmówić. Jego kosmetyki to synonim jakości.

Paleta cieni do powiek JAWBREAKER, którą kupisz w Notino to kolorowa propozycja dla wszystkich tych, którzy od makijażu oczekują czegoś więcej. Matowe, olśniewające drobinki i jedwabiste metaliki. Paleta cieni do powiek Jeffree Star Cosmetics Jawbreaker to kolorowy look ponad tęczą, zawierający 24 żywych i kultowych cieni do powiek, które są niesamowicie mocno napigmentowane. Łatwo się miesza i nakładają, a lusterko w zestawie zapewnia bezproblemowy makijaż nawet w podróży. Wegańska formuła, która za każdym razem nadaje Twoim oczom nowy blask. Kolor Buble Gum ti idealny, lalkowy róż, a Soaket to niebieski odcień, który swoją głębią Cię oczaruje.

Cienie aplikują się bezproblemowo, a kolory łączą niczym niebiańska chmurka. Makijaż jest trwały i przez cały dzień nie trafi swojej intensywności. Jeżeli szukasz jakościowej i kolorowej palety to zdecydowanie Jawbreaker z perfumerii Notino jest dla Ciebie.

