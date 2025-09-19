Kupujesz ubrania na chińskich stronach? Twoja przesyłka może wynieść Cię nawet kilka tysięcy złotych!

Złudne obietnice i ukryta prawda

Przeglądając oferty na chińskich stronach, możemy natknąć się na produkty łudząco podobne do markowych oryginałów. Atrakcyjne zdjęcia często przedstawiają wysokiej jakości przedmioty, które w rzeczywistości okazują się być kiepsko wykonanymi podróbkami. Niska cena powinna być dla nas sygnałem ostrzegawczym, jednak w natłoku ofert łatwo ulec pokusie "okazji". Często dopiero po otrzymaniu przesyłki orientujemy się, że zamówiony towar znacząco odbiega od tego, co widzieliśmy na ekranie komputera czy smartfona. Materiały są gorszej jakości, szwy krzywe, a detale niedopracowane. W przypadku ubrań może się okazać, że rozmiarówka jest zupełnie inna niż europejska.

Prawne konsekwencje zakupu podróbek

O tym, jak poważne mogą być konsekwencje zakupu podróbek, przekonał się pewien mieszkaniec Włoch. Mężczyzna złożył zamówienie na platformie Temu na produkty o łącznej wartości 42 euro. W paczce znalazły się różnorodne przedmioty, takie jak baloniki urodzinowe, gąbki do kuchni oraz odzież. Jednak to koszulka i spinki do włosów z motywami Disneya wzbudziły podejrzenia włoskich celników.

Po zatrzymaniu przesyłki na granicy, eksperci Disneya potwierdzili, że zabezpieczone produkty są nielegalnymi kopiami chronionych prawem autorskim wzorów. Konsekwencje dla niczego nieświadomego konsumenta okazały się dotkliwe. Otrzymał on oficjalne zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia oraz karę finansową w wysokości ponad 2600 złotych! Włoskie prawo jest w tej kwestii surowe i przewiduje grzywny od 300 do nawet 7 tysięcy euro za importowanie podrobionych towarów spoza Unii Europejskiej. Historia ta pokazuje, że nawet niewielkie zakupy mogą skończyć się poważnymi problemami finansowymi i prawnymi.

Czym grozi kupowanie podróbek?

Kupowanie podróbek wiąże się z wieloma negatywnymi konsekwencjami: