Letnie glow na Twojej skórze. Efekt świeżej, rozświetlonej "summer glazed skin" 

Kremowe rozświetlacze to prawdziwi bohaterowie letniego makijażu, idealnie wpisujący się w potrzeby cery w ciepłych miesiącach. Ich nawilżająca formuła doskonale współgra z lekkimi podkładami lub kremami BB, nie obciążając skóry, co jest kluczowe, gdy temperatury rosną. W przeciwieństwie do pudrowych rozświetlaczy, kremowe lepiej znoszą wilgoć i pot, nie osadzają się w załamaniach i dają bardziej naturalny, "mokry" efekt, który wygląda spektakularnie w letnim słońcu. To gwarancja świeżego wyglądu przez cały dzień, niezależnie od upału.

Charlotte Tilbury Beauty – wielokrotnie nagradzana globalna luksusowa marka kosmetyczna, założona przez prezes, przewodniczącą, dyrektor kreatywną i wizażystkę gwiazd, Charlotte Tilbury MBE – prezentuje kolejną ikonę w swojej uwielbianej na całym świecie kolekcji Unreal: Rozświetlacz Unreal Highlighter Fresh, Healthy Glow Stick.

Od 2024 roku innowacje kosmetyczne Charlotte Unreal podbijają świat, uwielbiane przez supermodelki, celebrytów i miłośniczki piękna za szybki i łatwy sposób na promienną cerę. Po sukcesie Unreal Skin Sheer Glow Tint Hydrating Foundation Stick – podkładu bez podkładu, który zrewolucjonizował kategorię cery i sprzedaje się w mgnieniu oka na całym świecie – Charlotte stworzyła Unreal Blush Healthy Glow Sticks, aby uzyskać promienny, rumiany od słońca efekt na policzkach,oraz Unreal Lips Healthy Glow Nectar Oils, aby uzyskać lśniące, soczyście apetyczne usta.

Teraz Charlotte uzupełnia kolekcję pielęgnacji skóry Unreal, aby skóra była promienna latem przez cały rok. Będąc w czołówce rosnącego ruchu „skinimalizmu”, łączy on wysoce skuteczną pielęgnację skóry z szybkim i łatwym makijażem, zapewniając olśniewający blask. Niezależnie od tego, czy wypoczywasz na plażach Ibizy, podziwiasz zachód słońca w Saint Tropez, tańczysz w złotej godzinie w Tulum, glampingujesz w Glastonbury, czy po prostu masz chwilę w Nowym Jorkuna tylnym siedzeniu taksówki, szybki i łatwy w użyciu system Charlotte został stworzony, aby zapewnić Ci letni blask zawsze i wszędzie. Wystarczy przesunąć, nałożyć róż, nałożyć błyszczyk i olśniewać!

Dzięki tej samej konsystencji, która idealnie się rozprowadza i rozprowadza, co pierwsze, nagradzane innowacje Charlotte Unreal, lekka formuła rozświetlacza Unreal Highlighter idealnie wtapia się w skórę, dodając blasku, gdziekolwiek jest to potrzebne. Używaj go jako sztyftu do wykończenia pielęgnacji, aby uzyskać natychmiastowy efekt blasku po nałożeniu makijażu, lub nałóż na makijaż, aby rozświetlić i unieść cerę. Bez zasad, bez narzędzi, bez lusterka!

Formuła Charlotte, oparta na 92% składników pielęgnacyjnych, w tym kwasie hialuronowym i witaminach C i E, nawilża, ujędrnia i rozjaśnia wygląd skóry, zapewniając świeży, promienny, młodzieńczy i wielowymiarowy efekt, który odżywia i rozświetla. Wzbogacony technologią Glow-Light Mapping Mesh Tech™, natychmiast wygładza, rozmywa i nadaje skórze nową teksturę, równomiernie rozpraszając światło, aby uzyskać nierealny, miękki, słoneczny blask, któryożywia zmęczoną skórę już jednym pociągnięciem. Eteryczny, uniwersalny, subtelny odcień Glazed Goddess Charlotte w odcieniu szampana dopasowuje się do wszystkich odcieni skóry, podkreślając każdą cerę lśniącym, matowym wykończeniem i świeżym, promiennym, soczystym blaskiem.

i Autor: Charlotte Tilbury/ Materiały prasowe

NOWOŚĆ! LIMITOWANA EDYCJA MINI RÓŻU UNREAL:

I to nie wszystko, kochani! Dostępne tylko przez ograniczony czas, Charlotte przekształca swoje innowacyjne róże Unreal w kieszonkowe kosmetyki!

Mini róże Unreal Blush Healthy GlowSticks to idealnie kompaktowe wersje jej nagradzanego różu w kremie, zapewniające soczysty, słoneczny rumieniec i zdrowy blask w kilka sekund. Dzięki tej samej lekkiej konsystencji i rozświetlającemu wykończeniu, te mini ikony są niewielkie – ale pełne blasku. Czy schowane w bagażu podręcznym, torbie plażowej czy imprezowej kopertówce, to niezbędny element rozświetlenia w podróży – wystarczy przesunąć, rozetrzeć i rozświetlić się, aby uzyskać świetlisty kolor, zawsze i wszędzie. Dostępny w czterech uniwersalnych, pochlebnych odcieniach – Rosy Glow, Peachy Glow, Pinky Glow i Cherry Glow – toUnreal Blush dla bardziej letniego rumieńca.

i Autor: Charlotte Tilbury/ Materiały prasowe