Letnie SOS dla skóry i włosów. Beauty hacki na upalne dni

Gładka skóra bez podrażnień

Latem łatwiej o podrażnienia - szczególnie po goleniu, kontakcie z potem, słońcem czy kosmetykami. Czerwone kropki na nogach, wrastające włoski czy szorstka „kaszka” na ramionach to problemy, które w wakacyjne miesiące mogą być bardziej widoczne. Pomocne może być delikatne złuszczanie, np. z użyciem toniku z kwasem glikolowym, który wspiera wygładzenie i przygotowuje ciało do dalszej pielęgnacji. Znaczenie ma także sama technika golenia oraz higiena maszynki. Najlepiej sięgać po ostrą maszynkę i nie zostawiać jej pod prysznicem ani przy wannie - wilgotne miejsca sprzyjają namnażaniu się bakterii i mogą zwiększać ryzyko podrażnień. Po goleniu dobrze sprawdzi się łagodzący balsam do ciała, który nie powoduje pieczenia, nawilża i wspiera regenerację.

Większej ostrożności wymagają też okolice pach, gdzie łatwiej o tarcie, zaczerwienienia i ciemniejsze plamy. Nie zawsze mają one związek z higieną - mogą wynikać m.in. z reakcji na golenie, dezodorant lub stan zapalny. Dlatego najlepiej działać delikatnie i stopniowo: złuszczać z umiarem, regularnie nawilżać i obserwować reakcję skóry. Przy tendencji do niedoskonałości pomocne mogą być także produkty myjące z kwasem salicylowym.

Cera i makijaż w upalne dni

W upały skóra szybciej się świeci, a makijaż może tracić świeżość już po kilku godzinach. Duże znaczenie ma wtedy nie tylko sam make-up, ale też to, co nakładamy pod niego. Zbyt wiele warstw lub zbyt ciężkie formuły mogą sprawić, że twarz będzie wyglądała na przeciążoną. Dobrym rozwiązaniem jest lekkie nawilżenie, produkty dopasowane do potrzeb skóry i chwila przerwy między kolejnymi krokami pielęgnacji. Ważna pozostaje też ochrona przeciwsłoneczna - również w ciągu dnia, kiedy SPF trzeba reaplikować. Wygodną opcją może być mgiełka ochronna z filtrem, którą można stosować także na makijaż, bez dokładania kolejnej ciężkiej warstwy produktu.

Włosy po słońcu, chlorze i słonej wodzie

Słońce, basen i morska woda potrafią szybko przesuszyć włosy. W efekcie stają się bardziej spuszone, matowe i trudniejsze do rozczesania, dlatego dobrze zadbać o nie od razu po plaży czy kąpieli. Pomocne będzie spłukanie włosów czystą wodą po wyjściu z morza lub basenu oraz sięganie po kosmetyki, które ułatwiają rozczesywanie, nawilżają i pomagają zabezpieczyć końcówki. Warto pamiętać też o ochronie przed słońcem, szczególnie podczas dłuższego przebywania na zewnątrz.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, które konkretne produkty mogą pomóc przy letnich problemach skóry i włosów oraz jak włączyć je do codziennej pielęgnacji, obejrzyj najnowszy odcinek „Urodomaniaczek by hebe