L’Oréal Paris ogłasza, że Carlos Sainz został nowym globalnym ambasadorem produktów do pielęgnacji włosów Elseve

Carlos Sainz, urodzony w Madrycie w 1994 roku, jest kierowcą wyścigowym Formuły 1 w zespole Atlassian Williams Racing. Po rozpoczęciu kariery w kartingu, jak każdy kierowca, który pragnie dotrzeć do Formuły 1, musiał wielokrotnie udowodnić swoje umiejętności na każdym etapie swojej drogi. Mając na swoim koncie ponad 200 wyścigów Grand Prix, cztery zwycięstwa w wyścigach i 27 podium w ciągu 10 sezonów, Carlos Sainz jest jednym z najbardziej utalentowanych kierowców. Jako czwarty kierowca w historii, który reprezentował trzy najbardziej utytułowane zespoły w Formule 1, przyciąga uwagę i doskonale ucieleśnia wartości L’Oréal Paris oraz wizję samorealizacji.

Urodzony i wychowany w rodzinie związanej z motorsportem, Carlos Sainz wnosi ze sobą silne wartości: nieustanne dążenie do doskonałości i odnajdywanie się w wysoce konkurencyjnych warunkach. Pasja, wrodzony talent, fair play, szacunek i niezłomna determinacja, nawet w obliczu niepowodzeń czy trudności, definiują go nie tylko na torze, ale również poza nim. Carlos Sainz dołącza do rodziny L’Oréal Paris, symbolizując wartości, które są fundamentem marki.

Jego intensywny styl życia wymaga także nieustannych podróży po świecie, zmagań z jet lagiem, obecnością w mediach oraz wydarzeniami towarzyskimi, połączonymi z

koniecznością bycia w najlepszej formie fizycznej i psychicznej pod ogromnym stresem. Tak intensywny tryb życia może obciążać jego ciało i włosy. Świadomy tego, że pielęgnacja włosów jest niezbędna dla każdego, bez względu na wiek czy płeć, Carlos Sainz wyrusza w swoją własną podróż z L'Oréal Paris, stając się nowym ambasadorem gamy Elseve Growth Booster.

Elseve pomaga każdemu odzyskać pewność siebie dzięki pięknym włosom. Zaawansowane badania sprawiają, że produkty konsekwentnie zajmują wiodącą pozycję na rynku pielęgnacji włosów, oferując wyjątkowe innowacje. Elseve Growth Booster to nowość odpowiednia do wszystkich rodzajów włosów zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Formuła Elseve Growth Booster wzbogacona w Kompleks Wzmacniający z Aminexil-R™ wzmacnia włókna włosów i ogranicza wypadanie*, przedłużając cykl życia włosa. Do nowej linii Elseve wchodzą takie produkty jak: serum-wcierka do skóry głowy przeciw wypadaniu włosów, szampon oraz odżywka! Ta rutyna wzmacnia włosy 10x mniej wypadających włosów.

Carlos Sainz pojawi się po raz pierwszy w kampanii Elseve Growth Booster, która będzie realizowana w Polsce wiosną.