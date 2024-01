L'Oréal Professionnel Paris ogłasza zwycięzców Style & Colour Trophy 2023

Konkurs Style & Colour Trophy 2023

W tym roku konkurs Style & Colour Trophy przybrał nowy wymiar – motywem przewodnim był inspirowany wirtualnym światem Meta-morphosis, co pozwoliło maksymalne uwolnić kreatywność i wyrazić siebie. Po raz pierwszy uruchomiono też kategorię dedykowaną artystom CGI, aby podkreślić możliwości, jakie daje wirtualny świat, jeśli chodzi o kunszt stylizacji włosów.

Finaliści zarówno klasycznych, jak i wirtualnych stylizacji zostali ocenieni podczas globalnego finału przez jury składające się z 4 cenionych na całym świecie osób z branży: Min Kim, Derick Monroe, Charlie Le Mindu i artysta CGI Samy La Crapule. Do oceny wpłynęło ponad 105 000 zgłoszeń, czyli pięć razy więcej niż w poprzedniej edycji.

Zwycięzcą w kategorii ‘fryzjer’ został Jingwang Zhang z Chin kontynentalnych. Na drugim miejscu uplasował się reprezentant Polski – Sławomir Suder. Fryzjer z 15 letnim doświadczeniem, laureat konkursów krajowych i międzynarodowych. Jak sam mówi, fryzjerstwo to jego pasja, miłość i zawód. Artystyczna dusza, malarz i rzeźbiarz z mnóstwem kreatywnych i nowoczesnych pomysłów, które wykorzystuje w pracy przy sesjach zdjęciowych i w konkursach. Lekkie upięcia, oszałamiające stylizacje i kolor to jego wizytówka. W codziennej pracy stawia na przemyślany plan działania – według Sławomira dobrze wykonana koloryzacja, stylizacja czy strzyżenie zaczyna się od dobrego planu. Uwielbia naturalne efekty, ale kiedy może sobie pozwolić na szaleństwo, puszcza wodze fantazji.

Trzecie miejsce zajęła Rebecca Brent z Australii. Z kolei w kategorii artystów CGI zwyciężył ChuangPing Lv (Chiny kontynentalne). Obaj zwycięzcy – Jingwang Zhang oraz ChuangPing Lv zdobyli główną nagrodę w wysokości 10 000 €.

- Wiele się nauczyłem podczas zawodów. Wszyscy finaliści byli bardzo utalentowani. Jestem naprawdę dumny, że zostałem globalnym zwycięzcą tego konkursu - Jingwang Zhang, fryzjer i globalny zwycięzca.

Innowacyjny sposób na zaprezentowanie konkurencji

19 grudnia L'Oréal Professionnel Paris ogłosił na YouTube dwóch globalnych zwycięzców konkursu Style & Colour Trophy 2023. Po raz pierwszy marka stworzyła w tym celu całe wciągające doświadczenie na Roblox, platformie do gier z 40 milionami użytkowników. Przez 3 dni – od 5 do 8 grudnia – publiczność mogła głosować na swoją ulubioną wirtualną fryzurę w pierwszej w historii L’Oréal Professionnel Paris sesji ankietowej zorganizowanej w Fashion Famous – grze w ubieranki, która miesięcznie odnotowuje 24 miliony odwiedzin. Co więcej, aby uczynić finał jeszcze bardziej wciągającym, marka jeszcze przed rozstrzygnięciem konkursu umożliwiła graczom personalizowanie swoich awatarów za pomocą fryzur, które zakwalifikowały się do finału.

Wzrost rangi branży zarówno w świecie rzeczywistym, jak i wirtualnym

Od 1909 roku, kiedy to Eugène Schuller, założyciel L’Oréal Professionnel Paris, stworzył pierwszą farbę do włosów, marka dostarcza stylistom fryzur kreatywnych inspiracji, aby nieustannie podnosić ich kunszt. W ostatnich latach ewoluowało to w kierunku wirtualnego świata z fryzurami dla awatarów stworzonymi przez markę. Do tej pory L'Oréal Professionnel Paris wypuścił na rynek 4 kolekcje włosów, współpracując z Charliem Le Mindu, globalnym stylistą fryzur i Evanem Rochette, artystą CGI. Dzięki tym kolekcjom gracze mogą w nieograniczony niczym sposób wyrażać siebie, a marka udowodniła tym samym, że wiedzie prym i nieustannie podnosi poziom profesjonalnej branży oraz uwalnia jej kreatywność. Przypieczętowaniem tej pozycji jest tegoroczna edycja Style & Colour Trophy, na czym L’Oréal Professionnel Paris nie planuje poprzestać. Marka będzie nadal prężnie działać w wirtualnym świecie, a kolejne przejawy tego będzie można zobaczyć na przestrzeni 2024 roku. Stay tuned!

i Autor: Materiały prasowe L'Oréal Professionnel Paris

