Makijażowe trendy na lato 2023. Te produkty to must have

Modny makijaż na lato 2023. Początek maja to czas, gdy coraz śmielej myślimy o lecie. Nasze myśli są już przy pierwszych, ciepłych dniach. Wiosna w świecie makijażu to przede wszystkim czas lekkich formuł i świetlistego nawilżenia. Już od kilku sezonów gorącym trendem jest "glass skin", czyli promienista, porcelana skóra. W tym sezonie absolutnym must have w Twojej kosmetyczce będą te dwa produkty.