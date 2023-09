Marka Anny Lewandowskiej z pierwszą linią męskich kosmetyków Dark Ocean

#MatchYourFlow to myśl przewodnia i esencja marki Phlov. Oznacza dopasowanie pielęgnacji do tego, czego w danym momencie potrzebuje nasza skóra. Nie inaczej jest w przypadku Phlov MENCARE, którą opracowano tak, by stanowiła skuteczną rutynę pielęgnacyjną dla mężczyzn w każdym wieku. Kosmetyki zawierają bogate receptury łączące zaawansowane biotechnologicznie składniki z naturalnymi ekstraktami o wysokim stężeniu. Substancje aktywne skupiają się na działaniu nawilżającym, łagodzącym i odmładzającym, regulując wydzielanie sebum, zwężając pory i poprawiając syntezę kolagenu. Produkty Phlov MENCARE oparte są na najnowszych badaniach i innowacyjnych technologiach umożliwiających składnikom przenikanie do głębokich warstw skóry.

– Inspiracją do stworzenia męskiej linii był ocean, którego intensywność i tajemniczość budzi silne emocje, takie jak poczucie wolności czy potrzebę odkrywania. Jednocześnie jednak potrafi być spokojny i delikatny, tak jak delikatne są kosmetyki Phlov. Stworzone przez ekspertów marki Phlov by Anna Lewandowska, produkty Phlov MENCARE stanowią pełny, skuteczny rytuał pielęgnacyjny. To świetne rozwiązanie dla mężczyzn, którzy od kosmetyków oczekują szybkich efektów i kompleksowego działania, a przy tym wygody stosowania. Teraz dzięki Phlov MENCARE mogą mieć to wszystko w 6 produktach, odpowiadających na różne potrzeby skóry – mówi Krzysztof Zawadzki, Senior Marketing Manager Phlov.

Męska pielęgnacja w pięciu krokach

Phlov MENCARE składa się 6 produktów: żel pod prysznic 2 w 1 do ciała i włosów oraz 5 kosmetyków do twarzy, tworzących razem dwa pełne rytuały pielęgnacyjne – poranny i wieczorny. Ich odpowiednie stosowanie, krok po kroku każdego dnia, zapewni natychmiastowe działanie i widoczne efekty, a jednocześnie jest szybkie i wygodne.

KROK 1: żel-pianka do mycia twarzy

Rozpoczęcie dnia z tym produktem do gwarancja dokładnie oczyszczonej, nawilżonej skóry. Żel-pianka do mycia twarzy redukuje niedoskonałości i matuje skórę bez uczucia ściągnięcia. Rano zapewni uczucie świeżości i witalności, a wieczorem komfortu i ulgi po całym dniu.

KROK 2: natychmiastowe serum łagodzące

Serum ENERGY BOOSTER to świetna alternatywa dla balsamu albo wody po goleniu. Dzięki podwójnemu działaniu – nawilżającemu i łagodzącemu – błyskawicznie koi podrażnienia i przywraca naturalną równowagę skóry, która staje się elastyczna i milsza w dotyku. Formułę wzbogacono o innowacyjny składnik pochodzący z fermentu zbożowego, dzięki któremu serum odżywia spragnioną skórę i wspomaga regenerację naskórka.

KROK 3: punktowe serum odmładzające

To serum przeciwzmarszczkowe i krem pod oczy w jednym, które niweluje oznaki zmęczenia i przywraca spojrzeniu młodzieńczy blask. Ma działanie silnie nawilżające, poprawia napięcie skóry, redukuje zmarszczki i zapobiega powstawaniu nowych. Zawarte w nim witamina C i ekstrakt z aceroli stymulują wytwarzanie kolagenu i uszczelniają naczynia krwionośne, co pozwala zachować młody wygląd na dłużej.

KROK 4: nawilżający krem SPF 30

Wielu mężczyzn nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ważna jest codzienna ochrona przeciwsłoneczna. Nawet wtedy, gdy pada deszcz lub niebo jest zachmurzone, nasza skóra narażona jest na szkodliwe działanie promieniowania UV. Zastosowanie kremu z filtrem z linii Phlov MENCARE nie tylko uchroni ją przed skutkami ekspozycji na słońce i fotostarzeniem, ale także pozostawi intensywnie nawilżoną. Krem ma lekką konsystencję i szybko się wchłania, dlatego świetnie sprawdzi się w porannej pielęgnacji.

KROK 5: odmładzająca maska na noc

Do wieczornej rutyny pielęgnacyjnej warto włączyć maskę na noc, która podczas snu przywróci skórze równowagę i zdrowy wygląd, wspierając odbudowę i regenerację naskórka. Dzięki zawartości roślinnego retinolu o działaniu przeciwzmarszczkowym, odmładza skórę oraz pomaga w walce z niedoskonałościami. Zawarte w niej składniki aktywne, w tym kompleks pięciu olejków eterycznych oraz ekstrakt z mięty meksykańskiej, wspierają odpoczynek skóry, przynosząc jej ukojenie i wyciszenie. Przyjemna formuła maski sprawia, że można ją stosować także w charakterze kremu na dzień, który pozostawi skórę odżywioną i gotową na cały dzień.

Podstawą codziennej pielęgnacji jest oczyszczenie – żel pod prysznic 2 w 1 to funkcjonalne rozwiązanie, łączące właściwości szamponu do włosów i żelu do mycia ciała. Pozostawia przyjemne uczucie świeżości, ukojenia i komfortu, zapewniając optymalne nawilżenie. Łagodny skład produktu delikatnie oczyszcza skórę i włosy, nie wysuszając ich i nie powodując podrażnień. Dzięki temu włosy stają się gładkie i pełne blasku, a skóra przyjemnie ukojona.

Kosmetyki Phlov MENCARE dopasowują się do różnych typów cery. Ich kompleksowe, wielopoziomowe działanie dba o kondycję skóry i zapewnia natychmiastowe efekty. #TouchTheOcean z kosmetykami Phlov MENCARE i odkryj siłę naturalnej pielęgnacji.

i Autor: Materiały prasowe Phlov MENCARE

