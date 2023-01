Markowa bluza damska Pepco sprawi, że wyrwie Cię z kapci! To hit, jakiego po Pepco się nie spodziewaliśmy. Modny fason w cenie jak marzenie

Wystrzałowe promocje w Pepco! Modna bluza damska od znanej marki za 60 zł

Pepco wielokrotnie zaskakiwało swoich klientów, a kolekcje odzieży powstałe we współpracy z Cardio Bunny cieszą się zawsze wielką popularnością wśród kupujących. Czas na kolejną odsłoną tejże współpracy. Już teraz w sklepach sieci Pepco znajdziesz ubrania Cardio Bunny w niezwykle atrakcyjnych cenach. Jak zwykle Cardio Bunny dla Pepco to przede wszystkim wygodna moda sportowa. W najnowszej kolekcji znajdziesz między innymi sportowy stanik za 30 zł, legginsy w różnych kolorach za 50 zł oraz klapki damskie w cenie 30 zł. Nowością Cardio Bunny dla Pepco są słuchawki bezprzewodowe ze stabilnym połączeniem Bluetooth do 10 metrów, z mikrofonem i sterowaniem w słuchawce. W promocji Pepco kosztują one jedynie 40 zł. Jednak absolutnym hitem najnowszej kolekcji Cardio Bunny dla Pepco może okazać się modna bluza damska w cenie 60 zł. To oryginalny model z ze ściągaczami na rękawach, które sprawiają, że całość prezentuje się nieco "bufiasto", a bluza Cardio Bunny z Pepco ma retro klimat. Dostępna jest ona w kolorze czarny lub beżowym i naszym zdaniem będzie zdecydowanym bestsellerem najnowszej kolekcji Cardio Bunny i Pepco.

i Autor: materiały prasowe Cardio Bunny dla Pepco

