Matowy makijaż wraca do łask? Oto moja tajna broń na imprezy, wesela i potańcówki

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-06-05 17:07

Odkąd usłyszałam o marce Rare Beauty, moje serce beauty-maniaka zabiło mocniej. Wiedziałam, że muszę wypróbować ich kultowe produkty, a fakt, że Rare Beauty jest dostępna na wyłączność w Sephorze, tylko podsycał moją ciekawość. Kiedy w końcu w moje ręce wpadł podkład True to Myself – kryjący i matujący – wiedziałam, że to będzie miłość od pierwszego użycia. I nie pomyliłam się!

Makijaż

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Autor: Wygenerowane przez AI

Jeśli szukasz idealnego podkładu, który sprosta wszystkim Twoim oczekiwaniom, Sephora to bez wątpienia miejsce, gdzie znajdziesz to, czego potrzebujesz. To właśnie tutaj zgromadzono imponującą kolekcję podkładów od najbardziej renomowanych i poszukiwanych marek makijażowych z całego świata. Niezależnie od tego, czy poszukujesz pełnego krycia, lekkiej formuły rozświetlającej, matującego wykończenia czy podkładu z pielęgnacyjnymi właściwościami, w Sephorze masz pewność, że odkryjesz produkt idealnie dopasowany do Twojego typu cery, odcienia i indywidualnych preferencji.

RARE BEAUTY True To Myself - Podkład Do Twarzy Kryjący I Matujący

Ten innowacyjny podkład 3 w 1 przygotowuje skórę, kryje i utrwala. Zawiera zaawansowane składniki filmotwórcze jak baza wydłużając trwałość makijażu i utrzymując świeże wykończenie, podczas gdy drobno mielony puder utrwala krycie na cały dzień. Produkt jest odporny na działanie potu, wilgoci i rozmazywanie. Minimalistyczny design z charakterystycznym złotym akcentem doskonale oddaje filozofię marki Rare Beauty. Dostępny na wyłączność w Sephorze.

Aplikacja tego podkładu to czysta przyjemność. Niewielka ilość produktu wystarczy, aby pokryć całą twarz. Jego konsystencja jest kremowa, ale jednocześnie lekka, co sprawia, że rozprowadza się bez trudu – zarówno pędzlem, gąbeczką, jak i palcami. Natychmiast po nałożeniu zauważyłam, jak pięknie ujednolica koloryt skóry, zakrywając wszelkie niedoskonałości, zaczerwienienia i drobne przebarwienia. Co najważniejsze, mimo imponującego krycia, nie tworzy efektu maski. Cera wygląda naturalnie, świeżo i promiennie, a jednocześnie jest idealnie zmatowiona. 

To, co najbardziej mnie zachwyciło, to jego trwałość. Podkład True to Myself pozostaje na skórze przez cały dzień, bez konieczności poprawek. Nawet po wielu godzinach w pracy, na spotkaniach czy po prostu podczas codziennych aktywności, moja cera wyglądała nieskazitelnie, bez niechcianego świecenia. To prawdziwy game-changer dla osób z cerą mieszaną lub tłustą, które borykają się z problemem błyszczenia. Dzięki temu, że Rare Beauty jest dostępna wyłącznie w Sephorze, każda z nas może sięgnąć po tę trwałą i skuteczną formułę.

Jeśli szukasz produktu, który zapewni Ci perfekcyjne krycie, długotrwały mat i naturalny wygląd, a jednocześnie będzie komfortowy w noszeniu, to koniecznie musisz go wypróbować. Cała gama produktów Rare Beauty, w tym ten fantastyczny podkład, jest dostępna na wyłączność w Sephorze. Nie zwlekaj, daj szansę tej marce, a Twoja cera z pewnością Ci podziękuje! To jeden z tych produktów, dla których warto odwiedzić Sephora i przekonać się na własnej skórze, dlaczego Rare Beauty to fenomen.

Rare Beauty

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Autor: Rare Beauty/ Materiały prasowe
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