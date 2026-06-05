Matowy makijaż wraca do łask? Oto moja tajna broń na imprezy, wesela i potańcówki

Jeśli szukasz idealnego podkładu, który sprosta wszystkim Twoim oczekiwaniom, Sephora to bez wątpienia miejsce, gdzie znajdziesz to, czego potrzebujesz. To właśnie tutaj zgromadzono imponującą kolekcję podkładów od najbardziej renomowanych i poszukiwanych marek makijażowych z całego świata. Niezależnie od tego, czy poszukujesz pełnego krycia, lekkiej formuły rozświetlającej, matującego wykończenia czy podkładu z pielęgnacyjnymi właściwościami, w Sephorze masz pewność, że odkryjesz produkt idealnie dopasowany do Twojego typu cery, odcienia i indywidualnych preferencji.

RARE BEAUTY True To Myself - Podkład Do Twarzy Kryjący I Matujący

Ten innowacyjny podkład 3 w 1 przygotowuje skórę, kryje i utrwala. Zawiera zaawansowane składniki filmotwórcze jak baza wydłużając trwałość makijażu i utrzymując świeże wykończenie, podczas gdy drobno mielony puder utrwala krycie na cały dzień. Produkt jest odporny na działanie potu, wilgoci i rozmazywanie. Minimalistyczny design z charakterystycznym złotym akcentem doskonale oddaje filozofię marki Rare Beauty. Dostępny na wyłączność w Sephorze.

Aplikacja tego podkładu to czysta przyjemność. Niewielka ilość produktu wystarczy, aby pokryć całą twarz. Jego konsystencja jest kremowa, ale jednocześnie lekka, co sprawia, że rozprowadza się bez trudu – zarówno pędzlem, gąbeczką, jak i palcami. Natychmiast po nałożeniu zauważyłam, jak pięknie ujednolica koloryt skóry, zakrywając wszelkie niedoskonałości, zaczerwienienia i drobne przebarwienia. Co najważniejsze, mimo imponującego krycia, nie tworzy efektu maski. Cera wygląda naturalnie, świeżo i promiennie, a jednocześnie jest idealnie zmatowiona.

To, co najbardziej mnie zachwyciło, to jego trwałość. Podkład True to Myself pozostaje na skórze przez cały dzień, bez konieczności poprawek. Nawet po wielu godzinach w pracy, na spotkaniach czy po prostu podczas codziennych aktywności, moja cera wyglądała nieskazitelnie, bez niechcianego świecenia. To prawdziwy game-changer dla osób z cerą mieszaną lub tłustą, które borykają się z problemem błyszczenia. Dzięki temu, że Rare Beauty jest dostępna wyłącznie w Sephorze, każda z nas może sięgnąć po tę trwałą i skuteczną formułę.

Jeśli szukasz produktu, który zapewni Ci perfekcyjne krycie, długotrwały mat i naturalny wygląd, a jednocześnie będzie komfortowy w noszeniu, to koniecznie musisz go wypróbować. Cała gama produktów Rare Beauty, w tym ten fantastyczny podkład, jest dostępna na wyłączność w Sephorze. Nie zwlekaj, daj szansę tej marce, a Twoja cera z pewnością Ci podziękuje! To jeden z tych produktów, dla których warto odwiedzić Sephora i przekonać się na własnej skórze, dlaczego Rare Beauty to fenomen.