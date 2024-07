Maybelline NY Music Stories: Era of Lashes – Trzy dni niesamowitych wrażeń z marką Maybelline New York

Wydarzenie skupia się wokół premiery rewolucyjnej maskary Firework od marki Maybelline New York. Tutaj będziecie mieć niepowtarzalną okazję, by przetestować ten innowacyjny produkt w prawdziwie imprezowej atmosferze. Doświadczcie efektu "wystrzałowych rzęs" na własnych oczach i poczujcie się jak gwiazdy czerwonego dywanu! Ale to nie wszystko! Czekają na Was liczne atrakcje, które sprawią, że te trzy dni będą naprawdę wyjątkowe:

Personalizowana "era oka" - stwórzcie swój unikalny look pod okiem profesjonalnych wizażystów.

Interaktywna instalacja wideo 360 stopni - zanurzcie się w świecie makijażu jak nigdy dotąd.

Bransoletki przyjaźni - możliwość własnoręcznego tworzenia unikalnych bransoletek.

Tatuaże prinkerem - ozdobcie się tymczasowymi tatuażami.

Poza strefą make-up, event w ramach Maybelline NY Music Stories zaoferuje jeszcze więcej atrakcji. Dwie dynamiczne strefy muzyczne z występami polskich DJ-ek pozwolą Wam odkryć fascynującą, kobiecą stronę świata muzyki elektronicznej. Przygotujcie się na niezapomniane sety, które porwą Was do tańca! To wydarzenie to prawdziwa gratka dla wszystkich miłośniczek makijażu i muzyki. Przez trzy dni, wydarzenie Maybelline New York Music Stories stanie się epicentrum najgorętszych trendów beauty i muzycznych rytmów. Nie przegapcie tej wyjątkowej okazji, by dołączyć do "The Era of Lashes" i zanurzyć się w świecie pełnym blasku, koloru i dźwięku.

Ważne informacje:

Wydarzenie odbędzie się w dniach 1-3 sierpnia 2024 (czwartek-sobota) od godziny 20:00.

Wstęp jest całkowicie darmowy, ale event przeznaczony jest tylko dla osób, które ukończyły 18 lat.

Miejsce: Lunapark Warszawa, ul. Wał Miedzeszyński 407, 05-077 Warszawa

Na wydarzenie można dojechać specjalnymi różowymi hulajnogami dzięki współpracy z firmą Bolt, dostępnymi tylko w te dni w okolicach Stadionu Narodowego i samego Lunaparku.

Zarezerwujcie sobie czas już teraz i przygotujcie się na trzy dni pełne inspiracji, zabawy i niezapomnianych wrażeń. Dołączcie do nas i stwórzcie własną erę piękna z Maybelline New York! Więcej informacji i aktualizacje znajdziecie na oficjalnym wydarzeniu na Facebooku: Make a swift to the party hocki.

i Autor: materiał prasowy Maybelline