Miłość do swojej skóry - odkryj magię walentynek

Szwedzka rutyna pielęgnacyjna

Starannie opracowane kosmetyki do pielęgnacji skóry FOREO doskonale komponują się z rewolucyjnymi urządzeniami marki. Synergia między innowacyjną technologią, a aktywnymi składnikami, gdzie urządzenie zwiększa efektywność i wchłanianie produktów do pielęgnacji skóry, prowadzi do jeszcze lepszych rezultatów. Koncepcja znana jako szwedzka rutyna pielęgnacyjna to minimalistyczne podejście, oparte na korzystaniu z kilku starannie wybranych produktów, zapewniających maksymalne rezultaty przy minimalnym wysiłku. Oferując klinicznie sprawdzone rozwiązania dla różnych potrzeb skóry, FOREO jest idealnym wyborem na Walentynki.

Do pokochania od FOREO

LUNA™ 3 - zniżka 40%

Włącz do swojej codziennej pielęgnacji soniczną szczoteczkę do oczyszczania twarzy FOREO LUNA™ 3. To inteligentne urządzenie w kilkadziesiąt sekund głęboko oczyści Twoją skórę dzięki zintegrowanym pulsacjom T-Sonic. Urządzenie działa wzmacniająco, utrzymuje cerę w dobrej kondycji i pięknie ją rozświetla. Silikonowa szczoteczka LUNA™ 3 wyróżnia się na tle swoich poprzedniczek większą powierzchnią czyszczącą, dłuższym i bardziej miękkim włosiem, a także szerszym zakresem programów masaży ujędrniających oraz możliwością synchronizacji urządzenia z mobilną aplikacją FOREO For You.

i Autor: materiały prasowe FOREO

LUNA™ mini 3 - zniżka 50%

Soniczna szczoteczka do oczyszczania twarzy FOREO LUNA™ mini 3 z funkcją Glow Boost to najlepszy sposób, aby osiągnąć gładką i naturalnie piękną skórę w naprawdę krótkim czasie. Technologia T-Sonic™, która zapewnia 8000 impulsów na minutę umożliwia usunięcie nawet do 99% głęboko osadzonych zanieczyszczeń, sebum i martwego naskórka. Delikatne, silikonowe wypustki są higieniczne i niezwykle łatwe do utrzymania w czystości. Dzięki niewielkim rozmiarom i masie szczoteczka będzie idealnym towarzyszem podróży i zmieści się w każdej torebce lub sportowej torbie – a jeśli będziesz mieć problem z jej namierzeniem, aplikacja zdalnie uruchomi w szczoteczce pulsacje, podpowiadając, gdzie jej szukać.

i Autor: materiały prasowe FOREO

IRIS™ - Zniżka 50%

Masażer okolic oczu FOREO Iris™ to doskonały sposób na pozbycie się cieni, worków i pierwszych oznak starzenia. Wyjątkowy zabieg inspirowany azjatyckim masażem limfatycznym naśladuje technikę tappingu i jeszcze bardziej wzmacnia jej dobroczynne działanie. Dzięki technologii T-Sonic ™, która delikatnie masuje i jednocześnie wygładza wrażliwe okolice oczu, zabieg jest wydajniejszy, łatwiejszy i szybszy — a co najważniejsze, nawet kilkukrotnie bardziej efektywny niż masaż okolic oczu samymi dłońmi.

i Autor: materiały prasowe FOREO

UFO™ 2 - zniżka 40%

Urządzenie soniczne przyspieszające działanie maseczki FOREO UFO™ 2 łączy w sobie wyjątkową kurację pulsacjami sonicznymi, terapię światłem LED oraz termoterapię. Wystarczy nałożyć na nie maseczkę, która kryje w w sobie składniki aktywne. Technologia Hyper-Infusion wtłacza esencję maseczki głęboko w skórę twarzy, aby dostarczyć wszystkie składniki, tam, gdzie działają najlepiej. Dzięki zabiegowi z UFO 2 poziom nawilżenia skóry zwiększa się o 126% aż do 6 godzin. Zabieg doskonale wplywa też na niwelowanie pierwszych zmarszczek i przebarwień.

i Autor: materiały prasowe FOREO