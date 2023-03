Moda na lato! Te trendy warto znać. Jak się ubierać, by codziennie zachwycać. Poznaj modowe inspiracje od Zalando

Boska sukienka z Reserved to perełka dla kobiet po 50-tce. Kosztuje 39 zł na wyprzedaży. To hit na wiosnę i lato 2023

Ubierz się jak celebryci i ikony z 2000 roku. Przypomnij sobie Nicole Richie i Paris Hilton, Destiny's Child, Britney Spears i J.Lo. Wiesz jakie są zasady: dżinsy z niskim stanem, torby bagietki, psychodeliczne nadruki, mini spódniczki, sandały z paseczkami, spodnie z szerokimi nogawkami i oversizowe okulary przeciwsłoneczne. Od tańczenia w klubie po brunch z przyjaciółmi — rozkoszuj się estetyką roku 2000 w nowoczesnym wydaniu.

Metaliczne tkaniny są teraz w modzie. Mówimy o błyszczącym srebrze, promiennym brązie, lśniącym złocie i wyjątkowo szykownych zdobieniach. Metaliczne elementy zostały w tym sezonie unowocześnione z myślą o tych, którzy chcą zrobić wrażenie, ale w minimalistycznym stylu. Wypróbuj ten trend z metalicznym dodatkiem lub postaw na total look, aby błyszczeć w pełni.

Jeśli Margot Robbie może w tym roku wkroczyć w erę Barbie, to wszyscy powinniśmy zrobić to samo. Już tego lata ten cukierkowy świat trafi na duży ekran, a pastelowy róż i intensywna fuksja na elementy naszej garderoby – jak widać w najnowszych kolekcjach Moschino, By far, Cult Gaia i nie tylko.

Oznaczony przez Pantone jako “Lime Punch”, energiczny odcień zieleni stał się kolorem, w którym należy się pokazać w sezonie SS23. Niezależnie od tego, czy chodzi o dodanie ciekawego akcentu za pomocą przyciągających wzrok akcesoriów, czy stylizację od stóp do głów, wybierz swoją własną limonkową drogę w tym sezonie.

