i Autor: Materiały prasowe GUESS

Moda na wiosną 2023! Co prezentują projektanci? To będzie sezon wolności

W sezonie wiosna-lato 2023 Marciano od marki GUESS inspiruje do poszukiwania przygód – do marzeń o odległych krainach, nostalgicznych wędrówkach i nieskazitelnie czystych plażach. Zgodnie z eleganckim stylem, który tworzy DNA marki, nowa kolekcja proponuje wszechstronne stylizacje, które z wdziękiem przemieniają się z dziennych w wieczorowe. Piękne nadruki i szlachetne tkaniny występują we współczesnej palecie letnich kolorów. Kobiety zachwycają w oszałamiających stylizacjach o zmysłowych, nowoczesnych krojach. Moda męska jest stonowana, lecz elegancka – z prostymi fasonami i funkcyjnym charakterem.