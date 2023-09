Moda na zimę 2023/2024. Idealne fasony kurtek na górskie wyprawy i miejskie zdobywanie szczytów zasp

KAROKORUM – IKONA (OD)NOWA

Czy ikonę można zreinterpretować i uczynić jeszcze lepszą? W tym sezonie marka Moncler łączy tradycję z nowoczesnością i wprowadza kultową puchówkę Karakorum w nowym wzornictwie. Moncler RE/ICONS przywraca kultowe modele nadając im nowe życie.

A to prawdziwe wyzwanie, bo czy można ikonę uczynić jeszcze lepszą? „Aby na nowo zdefiniować ikonę, pozwól ponownie jej stać się ikoną” – mówią projektanci marki. Kurtkę Karakorum nosili włoscy alpiniści Achille Compagoni i Lino Lacedelli, gdy jako pierwsi zdobyli szczyt K2. Ten model zapisał się nie tylko na kartach historii himalaizmu, ale i mody. Ponadczasowy krój, gwarancja ciepła przy lekkiej wadze powraca w nowej wersji. Karakorum w wersji 2023 to zaawansowana technologicznie reedycja zaprojektowana tak, by sprostać najsurowszym warunkom atmosferycznym i zapewnić komfort termiczny i maksimum wygody. Kaptur, zamek błyskawiczny i podwójne zapięcie na guziki zapewniają maksymalne ciepło. Wewnętrzne szelki umożliwiają noszenie kurtki puchowej na plecach, zapewniając maksymalną swobodę ruchów. Rękawy można łatwo odpiąć, co umożliwia stylizację zarówno jako marynarki, jak i kamizelki. Charakterystyczna kieszeń na piersi stanowi stylowe wykończenie. Dostępna jest w trzech wersjach. Dwie pierwsze wykonane są z błyszczącego materiału w szerokiej gamie kolorystycznej – od klasycznych po soczystą zieleń czy czerwień/róż. Kurtki w wersji błyszczącej występują w dwóch długościach. Ostatnia wersja to matowa i bardzo klasyczna kurtka, ściągana w talii z ukośnymi kieszeniami zapinanymi na zamek.

STYL MIEJSKI

Choć puchówki z logo Moncler sprawdzą się w każdych warunkach, to także są świetnymi towarzyszami na co dzień. Niezwykle lekkie taliowane kurtki i płaszcze zapewnią komfort termiczny i wygodę podczas przemieszczania się po mieście. Marka ma w swojej ofercie kroje, które z powodzeniem można nosić do spódnic i biznesowych stylizacji. Na uwagę zasługują te z łączonych materiałów – poliamidu ze 100% żywą wełną. To doskonała propozycja, gdy nie lubisz kurtek XXL. Są niezwykle zgrabne, bez uszczerbku dla właściwości utrzymania ciepła. Ich sylwetce sprzyja też pikowanie o odpowiednich proporcjach, które nadaje i dobrze trzyma fason.

