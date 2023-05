Modne stroje kąpielowe na lato 2023. Co będzie trendy?

Mówią, że to są najlepsi przyjaciele każdej kobiety. Piękno i luksus na co dzień

Gatta zaskakuje nowościami również w letnim sezonie. Inspiracją do stworzenia tegorocznej kolekcji strojów kąpielowych była ziemia oraz przyroda we wszystkich swoich aspektach. Nawiązanie do tego motywu można zaobserwować w przejawiającej się w całej linii kolorystyce. Produkty dostępne są m.in. w odcieniach butelkowej zieleni, chabru, khaki, maliny czy dojrzałej pomarańczy. Oprócz gładkich propozycji znajdą się również te z motywem najmodniejszych printów.

Dopasowanie do każdej figury

Gatta stawia przede wszystkim na komfort każdej kobiety pamiętając, że wiąże się to z odpowiedzią na różne potrzeby wynikające m.in. z figury, wieku czy wyglądu ciała. W kolekcji strojów na ten sezon marka oferuje modele zarówno jednoczęściowe oraz dwuczęściowe, co pozwoli na dobór odpowiedniego fasonu produktu. Dla Pań poszukujących bardziej zabudowanych propozycji, Gatta przygotowała stroje jednoczęściowe z miseczkami w formie pianki oraz klasycznie usztywnianymi na fiszbinie. Różnorodność dostępnych biustonoszy oraz krojów majtek czeka na Panie wybierające modele dwuczęściowe. Biustonosze z usztywnianymi miseczkami oraz wbudowanymi fiszbinami, zbiorą do środka oraz podtrzymają małe i średnie piersi. Podobny efekt można uzyskać dzięki biustonoszowi z miseczkami wykonanymi z miękkiej pianki, który również dostępny jest w tym sezonie. Panie z bardziej obfitym oraz pełnym biustem z pewnością pokochają modele z konstrukcją balconette, charakteryzującą się poziomo ściętą, gładką, głęboką miseczką. Gatta stawia na różnorodność również w przypadku majtek, dlatego na ten sezon przygotowała propozycje z wysokim oraz niskim stanem w wariancie bardziej zabudowanym lub odkrytym, jak brazyliany czy bumerangi.

Praktyczne rozwiązania

Chcąc dopasować jak najlepiej do różnorodnych potrzeb kobiet oferowane stroje, Gatta zastosowała wiele praktycznych rozwiązań w swoich produktach. Regulowane ramiączka z możliwością ich odpinania, czy wiązanie na plecach pozwalają jeszcze lepiej dopasować biustonosz do figury. To również dogodna do opalania opcja pozwalająca na uzyskanie równomiernej opalenizny. Stroje kąpielowe wykorzystywane są również podczas szaleństwa w basenie czy morzu, dlatego wszystkie produkty wykonano z dwuwarstwowego, elastycznego materiału posiadającego właściwości szybkoschnące. Stroje kąpielowe, oprócz tego, że mają cieszyć oko swoim wyglądem, muszą być również praktyczne i komfortowe dla kobiety. To gama produktów wymagająca najlepszej jakości materiałów, które nie będą zmieniały swoich właściwości pod wpływem wody czy promieni słonecznych, oraz będą przyjazne dla ciała. Styl w połączeniu z najlepszą technologią i konstrukcją to klucz do sukcesu strojów kąpielowych, które kochają nasze klientki, komentuje Małgorzata Barton, Marketing Manager marki Gatta.

Stylowe dodatki

Gatta zaskakuje nie tylko różnorodnością fasonów i wyjątkową gamą kolorystyczną produktów, ale też bogatym asortymentem dodatków uzupełniających letnie, plażowe stylizacje. Marka przygotowała nakrycia głowy: słomkowe kapelusze czy daszki, a także pareo w wielu odsłonach. To elementy, które pozwolą zabezpieczyć się przed nadmierną ilością promieni słonecznych, a dzięki osadzeniu w modowych trendach, dopełnią stylizacje.

Tegoroczna kolekcja strojów kąpielowych od Gatta powstała z myślą o kobietach, które chcą czuć się komfortowo w każdych warunkach, niezależnie czy spędzają urlop na działce, czy w nadmorskim kurorcie. Różnorodność modeli oraz bogata baza kolorystyczna pozwolą każdej kobiecie dopasować produkt, niezależnie od jej potrzeb i preferencji.

