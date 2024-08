i Autor: Materiały prasowe TK MAXX

Modne torebki na jesień 60 proc. taniej

Damska torebka, to coś więcej niż miejsce to przechowywania potrzebnych rzeczy. Torebka to element stylizacji i sposób na wyrażenie siebie. Iwona Grodzka w "W niebie na agrafce" pisała: "damska torebka nie jest po to, aby w niej coś znaleźć, ale po to, aby w niej wszystko było". W sklepach TX Maxx znajdziesz modne torebki na jesień taniej nawet o 60 proc.