Na taką promocję kobiety po 60-tce czekały od dawna. W Rossmannie krem do twarzy prasujący zmarszczki za 14 zł. "Ulubiony krem mamy"

To najmodniejsza torebka tego sezonu! Retro model, który pasuje do każdej stylizacji

Na taką promocję kobiety po 60-tce czekały od dawna. W Rossmannie krem do twarzy wygładzający zmarszczki

Jaki jest idealny krem do twarzy? Przede wszystkim musi spełniać indywidualne wymagania cery. dostarczyć jej tego, czego potrzebuje. I tak w przypadku cery dojrzałej najlepszym rozwiązaniem jest kosmetyk o właściwościach ujędrniających, poprawiających jej koloryt i rozjaśniających przebarwienia. To właśnie dzięki temu skóra będzie wyglądała młodo. I właśnie na taką promocję w Rossmannie zapewne czekał wiele kobiet po 60-tce. Teraz w obniżonej cenie można kupić ulubiony krem do twarzy, który wygładza zmarszczki niczym żelazko. Poradzi sobie nawet z głębokimi bruzdami na cerze. Krem do twarzy Nivea ma działanie modelujące owal twarzy, a do tego dzięki hydraminie zapewni długotrwałe i dogłębne nawilżenie. Krem przeciwzmarszczkowy 65+ Nivea zapewnia również wysoką ochronę UVA/UVB. Filtr SPF30 chroni skórę przed działaniem promieni UV, uszkodzeniem jej komórek oraz powstaniem przebarwień.

Krem do twarzy w promocji Rossmanna za 14 zł

To ostatni dzień promocji w Rossmannie na krem do twarzy Nivea 65+. Zatem to ostatnia okazja, aby kupić go w niższej cenie. Teraz kosztuje jeszcze 14,99 zł. Jeśli jesteś posiadaczką cery dojrzałej i chciałabyś zapewnić jej młody wygląd na dłużej, to krem przeciwzmarszczkowy Nivea może okazać się strzałem w dziesiątkę. Kobiety go uwielbiają.

"Ulubiony krem mamy, spełnia swoje zadanie"

"Super krem godny polecenia."

"Bardzo dobrze się wchłania, przyjemny zapach, jestem zadowolona"

- piszą w opiniach zachwycone użytkowniczki.

i Autor: Rossmann Krem Nivea na zmarszczki za 14,99 zł

Tańczące z Promocjami 12.10 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.