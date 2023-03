Najpiękniejsze perfumy na wiosnę 2023. Te zapachy to obietnica letniego wieczoru w ogrodzie snów

Za nami wyjątkowe wydarzenie kosmetyczne, czyli Sephora Press Day. Podczas olbrzymiego eventu poznaliśmy nowości, jakie upolujesz w sklepach Sephora w najbliższym czasie. Szczególnie warto zainteresować się ofertą perfumeryjną bo robi ona ogromne wrażenie. Zmysł węchu potrafi przywoływać wspomnienia i sprawia, że odczuwamy spokój. Coco Chanel mówiła, że „nie ma elegancji bez perfum. Są niewidzialnym, niezapomnianym i niedoścignionym dodatkiem". Zdecydowanie tak jest. Perfumy to intymny i elegancki dodatek, która sprawia, że cała stylizacja i makijaż stają się kompletne.

Zobacz, po jakie perfumy z Sephory warto sięgać wiosną 2023

LA PERLA - Invisible Touch

Niezrównany dotyk bielizny La Perla na skórze uchwycony w zapachu. Przejrzysta i kobieca kompozycja zawiera musujący różowy pieprz, płatki różane i ylang-ylang. Zapach podkreślają zmysłowe tony paczuli i piżma, które tulą nas w swych w ciepłych, sekretnych objęciach przez cały dzień. Invisible Touch to prawdziwie osobisty zapach. Można go łączyć z innymi kompozycjami La Perla, aby roztaczać własną, niepowtarzalną aurę. Szklany flakon w różowym kolorze delikatnych płatków odzwierciedla czysty i zmysłowy charakter zapachu. Wieńczy go żółty korek inspirowany egzotycznym sercem, które wypełnia ylang-ylang.

LA PERLA - Once Upon A Garden

Delikatnie wyważony, długotrwały zapach zachęca do zmysłowości, która urzeczywistnia się o zmierzchu. Orzeźwiająca świeżość mięty pieprzowej łączy się z żywiołową mandarynką i różowym pieprzem. Podkreśla kwiatową mgiełkę liści malin i groszku pachnącego w samym sercu tej kontemplacji. Drzewny, ziemisty mech oraz paczula roztaczają długo wyczuwalną aurę – intrygującą, bujną ścieżkę w ogrodzie. Once Upon A Garden zaprezentowano w ciemnoniebieskim flakonie, który przywozi na myśl nocną schadzkę. Różowy korek symbolizuje delikatny groszek pachnący, który określa serce tego młodzieńczego zapachu.

JULIETTE HAS A GUN - LUST FOR SUN

Ten nowy zapach to oda do radości lata. Skóra wystawiona na słońce, pełnia obietnic. Ślad Juliette pełen światła, projekcja tej kompozycji jest niczym innym jak pieszczotą. KWIATOWA, z nutami YLANG-YLANG i JAŚMINU, SOLARNA z nutą KWIATU TIARE i akcentami MONOI, odrobina LUST FOR SUN zanurzy Cię w letnim czasie. Zmysłowy zapach przywodzący na myśl promienie słońca na ciepłej i opalonej skórze.

