Naturalne sposoby na zmarszczki. Formuły, które Twoja skóra pokocha, a działają lepiej niż botoks

Ekspresowy sposób na wiązanie szalika. Tak to robią eleganckie kobiety po 50-tce. W ten sposób będzie wyglądał szykownie i nie będzie opinał szyi

Pielęgnacja skóry trądzikowej. Co warto wiedzieć?

Marka Lush, jak co roku przygotowała wyjątkową kolekcję na Halloween. Z tej okazji w ich ofercie pojawił się dyniowe kule do kąpieli oraz "potworzaste" żele pod prysznic. To genialny sposób, aby wprowadzić się w iście straszny nastrój, a przy okazji zadbać o swoją skórę.

CeraVe to marka stworzona z dermatologami. Wszystkie jej receptury zawierają najważniejsze składniki pielęgnacyjne, przede wszystkim 3 kluczowe ceramidy – identyczne z tymi, które występują w ludzkiej skórze, Nawilżające produkty marki dodatkowo wyposażone są w technologię MVE, która umożliwia stabilne, stopniowe uwalnianie składników aktywnych, dzięki czemu skóra pozostaje nawilżona nawet do 24h po aplikacji. Dermokosmetyki CeraVe są bezzapachowe, hipoalergiczne i niekomedogenne. Koniecznie sprawdź ich kultowe żele do mycia twarzy.

Bakuchiol, pozyskiwany jest z rośliny Babchi i nazywany „roślinnym retinolem”, skutecznie wpływa na spłycenie istniejących już zmarszczek, stymuluje produkcję kolagenu i wyraźnie zwiększa elastyczność oraz jędrność skóry. Nie dziwi więc, że skoncentrowane SERUM NIVEA CELLULAR EXPERT LIFT daje tak doskonałe efekty anti-aging, zachowując przy tym przyjemność codziennej pielęgnacji.

Marka Pixi posiada w swojej ofercie szeroki wybór mgiełek. Rozświetlająca mgiełka do twarzy, która łączy w sobie dwie funkcje: utrwala makijaż oraz nadaje mu delikatnego rozświetlenia.

Urodziny SENSUM MARE każdego roku budzą olbrzymie emocje wśród jej klientów oraz specjalistów z branży kosmetycznej.Marka w wielkim stylu wprowadziła na rynek dwa premierowe kosmetyki do profesjonalnej pielęgnacji – ALGOPRO PEPTYDY Wysoce zaawansowane serum przeciwzmarszczkowe z potrójnym peptydem oraz ALGOPRO CERAMIDY Wysoce regenerujące-odbudowujące serum z ceramidami.