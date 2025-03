Nie czekaj do poniedziałku. W Rossmannie już sie zaczęło. Perfumy dla kobiet pachnące truskawskami za mniej niz 50 zł. Ten zapach będzie kojarzył Ci się z wiosną 2025

Promocje w Rossmannie. Truskawkowe perfumy za mniej niż 50 zł

Zmysł węchu nierozerwalnie powiązany jest ze zmysłem smaku. Jedno nie istnieje bez drugiego. Specjaliści wskazują, że bardzo duża część tego, co bierzemy za smak jest w rzeczywistości zapachem. Nic zatem dziwnego, że świat perfum chętnie korzysta z natury i sięga po smakołyki z kuchni. Wiosna w perfumiarstwie kojarzy się z lekkością oraz kobiecością. To czas, gdy chowamy ciężkie i przytłaczające zapachy, a sięgamy po delikatnie i orzeźwiające kompozycje. W Rossmannie wystartowała właśnie nowa oferta promocyjna, a w niej ciekawy wybór zapachów na wiosnę oraz lato. Miłośnicy luksusowych aromatów z pewnością znajdą coś dla siebie. Rossmann przecenił wiele kultowych zapachów. Tylko teraz CALVIN KLEIN Eternity Moment kupisz za 139,99 zł, a YVES SAINT LAURENT Black Opium za 209,99 zł. Szczególnie warto zainteresować się zapachem, który może w tym sezonie całkowicie zdominować świat perfum.

TUTTI DELICES Fraise Bonbo w promocji Rossmanna kosztuje tylko 41,99 zł za flakon 50 ml. To unikalna woda toaletowa dla kobiet, które uwielbiają słodkie i romantyczne zapachy. Pierwsze skrzypce gra tutaj soczysta truskawka, która wspierania jest aromatami wanilii oraz bite śmietany. Elegancji oraz zmysłowości dodaje tutaj klasyczne piżmo. "Tutti Delices Fraise Bonbon to kwintesencja słodkiej radości, zamknięta w żywej, owocowej damskiej wodzie toaletowej. Ten zapach to czysta przyjemność, przypominająca cukrowe truskawki zamknięte w kruchej cukrowej skorupce bonbonów. Tutti Delices Fraise Bonbon edt to zapach dla tych, którzy chcą nosić ze sobą wspomnienie słodkich, beztroskich dni. To idealny towarzysz do codziennego stroju, dodający odrobiny słodkiej fantazji i radosnego charakteru do każdego dnia. Idealny dla każdej kobiety, która pragnie podkreślić swoją słodką i figlarną stronę".

i Autor: materiały prasowe Perfumy w Rossmannie