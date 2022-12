Niewiarygodne, co Lidl wymyślił przed świętami. Ubrania za jeden grosz! Promocja trwa tylko jeden dzień

Modny prezentownik last minute. Co podarować bliskim?

To najgorszy sweter dla kobiet na zimę. Noszenie go będzie prawdziwym koszmarem. Rozpoznasz go po metce

Promocje z gazetki promocyjnej Lidla! Ubrania i ozdoby świąteczne za jeden grosz

Promocje w Lidlu. Tu przed samymi świętami wiele sklepów przygotowuje dla swoich klientów promocje last minute. Tak jest między innymi w sklepach sieci Lidl. Tylko przed dwa dni, 19-20 grudnia w Lidlu obowiązuje specjalna promocja. To rewelacyjna oferta dla wszystkich tych, którzy jeszcze dokupują ozdoby świąteczne i prezenty. W wymienionych dniach w Lidlu znajdziesz promocje 1+1 za jeden grosz. Oznacza to, że kupują dwa wybrane produkty, jeden z nich otrzymasz tylko za jeden grosz. W promocji tej znalazły się między innymi kultowe świąteczne swetry, ciepłe kapcie, drewniane zabawki oraz ozdoby świąteczne. Promocje Lidla obowiązuje jedynie w sklepach stacjonarnych. Produkty w ramach promocji można dowolnie mieszać. To super oferta dla wszystkich osób, które świąteczne zakupy mają jeszcze przed sobą. Szukasz ozdób świątecznych, a może chcesz jeszcze dokupić zabawki na prezent? Koniecznie sprawdzą najnowszą promocję Lidla.

