Nowa kolekcja JEMIOL na sezon jesień-zima 2024/2025: elegancja i wielkomiejski szyk

W jesienno-zimowej kolekcji na sezon 2024/2025 marka JEMIOL mistrzowsko łączy ponadczasową elegancję z subtelną paletą beży, brązów i szarości. Kluczowe elementy to różne warianty kolorystyczne i rozmaite fasony marynarek oraz spodni z japońskiego jeansu – synonimu casualu najwyższej jakości – JEMIOL JEANS. Kolekcję uzupełniają luksusowe okrycia wierzchnie z kaszmiru, suri alpaki oraz sztucznego futra typu fake fur lama, a także luźne koszule i spodnie z tkanin fil coupe i cupro, które dodają całości kobiecego charakteru. JEMIOL stawia na sprawdzone kroje, które kobiety pokochały za wygodę, uniwersalność i wyrafinowany styl, idealnie komponujące się z poprzednimi kolekcjami. W tej kolekcji projektant zręcznie balansuje pomiędzy reminiscencjami lat 70. i 90., łącząc retro formy z nowoczesnymi, casualowymi elementami, tworząc w ten sposób stylizacje idealne zarówno na co dzień, jak i do biura.

Jednak prawdziwą wisienką na torcie jest czerwona, jedwabna sukienka z szalikiem, inspirowana elegancją marki Martini. Ta energetyzująca kreacja, z subtelnym trójwymiarowym motywem kwiatowym na szalu, dodaje pazura i odważnie przełamuje stonowane stylizacje. Niezwykle uniwersalna, sprawdza się zarówno w połączeniu z ciężkimi marynarkami i oversizowymi płaszczami, jak i z bardziej casualowymi dodatkami. To must have sezonu, który na pewno sprawi, że każda kobieta poczuje się jak gwiazda.

W duchu wielkomiejskiego szyku przygotowano także kampanię do nowej kolekcji. Została ona uwieczniona w Berlinie w obiektywie fotografki Pauliny Wesołowskiej. Stylizacje przygotowała Karla Gruszecka. Dzięki współpracy ze szwajcarską marką Laurastar, której urządzenia do prasowania gwarantowały idealny stan ubrań, każda stylizacja prezentowała się nienagannie. Całość dopełnił naturalny beauty look, przygotowany przez Marcina Cinciora i Delfurię, inspirowany luksusem i elegancją partnera sesji – marki Lexus.

Kolekcja JEMIOL na jesień-zimę 2024/2025 to synonim wielkomiejskiego szyku, która odważnie łączy klasykę z nowoczesnością, zachowując przy tym wyjątkowy styl marki.

i Autor: materiał prasowy Jemioł

