Nowe zasady gry w świecie beauty. Limitowana kolekcja idealna dla millenialsów!

Wybierz się razem z nami w podróż, która poprowadzi nas przez makijażowy labirynt, gdzie spotkasz naszych najlepszych graczy, którzy pomogą Ci wejść na kolejny level sztuki make-upu. Podejmuj odważne decyzje, dzięki kolorom naładuj się energią, a także odkryj przełomowe wielozadaniowe produkty, które wzbogacą Twoją beauty game. Zdobądź swoje ulubione produkty lub zbierz całą kolekcję, aby zapewnić sobie nieskończone możliwości. Świat beauty jeszcze nigdy nie był tak zabawny.

PALETA CIENI DO POWIEK PAC-MAN POWER PLAY EYE PALETTE

Uwolnij swoją kreatywność wraz z ośmioma wesołymi, ale jednocześnie idealnymi do stworzenia wyjątkowych efektów, kolorami cieni do powiek, dla których inspiracją była ta kultowa gra. Wszystkie ukryto w interaktywnym kompakcie nawiązującym do labiryntu, co nadaje „zabawie z makijażem” całkiem nowego znaczenia. Aksamitne odcienie matowe, a także połyskujące oraz lśniące metaliczne pozwolą stworzyć wiele looków, od tych bardziej powściągliwych, aż po odważne.

Kojący olejek do demakijażu Soothing Cleansing Oil

Wydobądź pełną blasku skórę dzięki temu delikatnemu, ale jednocześnie skutecznemu, olejkowi do demakijażu, który zawiera 98% niesamowitych składników. Formuła produktu o wyjątkowej, lekkiej, wodnej konsystencji natychmiast rozpuszcza makijaż, usuwając go razem z zanieczyszczeniami, jednocześnie dogłębnie pielęgnując cerę. Rezultat: rozświetlona i miękka w dotyku skóra.

Vitamin Enriched Face Base

Dobry pod make-up. Dobry dla skóry. Podwójne zwycięstwo. Nasz bestsellerowy nawilżający i odżywczy krem oraz baza pod makijaż w jednym, zapewnia w jednym kroku idealne przygotowanie do aplikacji kosmetyków kolorowych. Jest to możliwe dzięki wielozadaniowej formule produktu, która natychmiast odżywia, ujędrnia i przygotowuje skórę, zapewniając jej zdrowe nawilżenie, dzięki czemu podkład będzie się na niej jeszcze lepiej prezentował.

Rozświetlający puder Highlighting Powder

Lśnij. Nasz bestsellerowy puder rozświetlający wydobywa z wnętrza blask dzięki perłowej formule i gładkiemu, naturalnemu efektowi wykończenia. Teraz w nowej odsłonie z wytłoczonym wzorem przywodzącym na myśl tę kultową grę. Dostępny w delikatnym różowo-fioletowym odcieniu Afternoon Glow.

Pomadka Luxe Matte Lipstick

Matowe wykończenie, które bije wszystkie inne. Wyjątkowa pomadka zapewnia komfort i zawiera pielęgnujące składniki, dzięki którym usta nigdy nie są przesuszone. Dostępna w sześciu wyrazistych kolorach (w tym trzech w edycji limitowanej) zapewnia zwycięski look – bez względu na okazję. Odcienie: Golden Hour, Downtown, Uptown Red, NOWOŚĆ BLINKY Red, NOWOŚĆ Boutique Brown oraz NOWOŚĆ Express Stop.

Serum do ust Extra Plump Lip Serum

Jeszcze piękniejsze usta wraz z pielęgnującym je ulubionym serum naszych fanów. Zawarty w nim Extra Plump Complex zapewnia ustom 24-godzinne nawilżenie, natychmiastowe ujędrnienie i wypełnienie, a odżywcze olejki roślinne pozostawiają na nich wyjątkowy blask przez cały dzień. Dostępne w odcieniach Bare Plum oraz NOWYM Bare Strawberry.

Puder utrwalający Sheer Finish Pressed Powder

Nadaj mocy cerze dzięki zapewniającemu 16-godzinne krycie i 12-godzinną kontrolę nad świeceniem się skóry pudrowi utrwalającemu. Zawierająca nasz Micronized Powder System, który daje efekt rozmycia, jedwabista formuła pudru ma trwałe, naturalne matowe wykończenie typu soft-focus, gwarantujące skórze piękny wygląd i komfort.

Podkład Intensive Skin Serum Cushion Foundation

Doładowany energią look, zawsze i wszędzie. Stworzona do wykonywania poprawek w ciągu dnia formuła w formie kompaktu odżywia skórę, nadając jej ujędrniony, promienny wygląd, jednocześnie zapewniając ukojenie i ochronę przed niekorzystnym wpływem środowiska. Jedwabiście gładka konsystencja produktu jest łatwa w aplikacji, nie tworzy efektu ciasteczka, pozostawiając na skórze świeże, naturalne wykończenie.

i Autor: materiały prasowe Bobbi Brown

