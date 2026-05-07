Nowość Garnier Fructis Diamond Sleek: Wygładzenie i diamentowy blask

Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-05-07 13:05

Marka Garnier wprowadza nowość w kategorii stylizacji i pielęgnacji włosów: Fructis Diamond Sleek. Ten innowacyjny spray wygładzająco-nabłyszczający to rozwiązanie dla włosów puszących się i matowych, które pozwala uzyskać efekt diamentowego blasku i wygładzenia w domowych warunkach. Ambasadorką nowości została Gisele Bündchen.

Autor: Garnier/ Materiały prasowe

Technologia i składniki aktywne: Diamond Sleek to więcej niż stylizacja – to zaawansowana technologia, która aktywuje się pod wpływem ciepła suszarki. Formuła produktu bazuje na: 

  • 8% [Keratin Smoothing Complex + Argan Oil]: Połączenie roślinnej keratyny (Vegetal Keratin) pozyskiwanej z pszenicy, kukurydzy i soi z olejkiem arganowym. Keratyna roślinna naśladuje naturalną strukturę włosa, zapewniając mu wzmocnienie, podczas gdy olejek arganowy dostarcza niezbędnego odżywienia. 
  • Waterproof Technology: Innowacyjna technologia wykorzystująca polimery, które pod wpływem ciepła tworzą na włosach trwałą, hydrofobową powłokę. Uszczelnia ona każde pasmo, blokując dostęp wilgoci i wyrównując powierzchnię włosa dla maksymalnego odbicia światła. 

 Potwierdzona skuteczność: Dzięki zastosowaniu technologii Diamond-Like Shine Coating, produkt zapewnia: 

  • 72h bez puszenia się włosów: Ochrona przed wilgocią i puszeniem (frizz-free) nawet w trudnych warunkach. 
  • 100h blasku: Długotrwały, „lustrzany” połysk (polished shine) utrzymujący się do 100 godzin. 
  • Ochronę termiczną do 230°C: Spray tworzy na powierzchni włosa barierę ochronną, która zabezpiecza pasma przed wysoką temperaturą suszarki czy prostownicy, zapobiegając uszkodzeniom struktury włosa. 

Pełny protokół wygładzający

Keratin Sleek: Dla uzyskania najlepszych rezultatów, spray Diamond Sleek należy stosować jako dopełnienie pełnej rutyny Fructis Keratin Sleek: 

  • Mycie: Szampon Keratin Sleek (oczyszczenie i wstępne wygładzenie). 
  • Pielęgnacja: Odżywka lub Maska Keratin Sleek (intensywne wygładzenie włókna włosa). 
  • Stylizacja: Diamond Sleek Spray aplikowany na wilgotne włosy przed suszeniem suszarką. 
