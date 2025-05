Nowość od YSL Beauty: Libre L’Eau Nue – pierwszy zapach bez alkoholu etylowego w innowacyjnej formule olej-w-wodzie!

Allegro Smart! Weeks trwa do 19 maja To szansa na produkty tańsze nawet o 50 proc.

Podkład idealny na wiosnę i lato. Formuły dopasowane do Twojej skóry

Dzięki unikalnej technologii "olej w wodzie", formuła oddaje surowy zapach śródziemnomorskich składników, jakby dopiero co zostały zerwane z drzew. Libre L’Eau Nue jest wynikiem ponad dwóch lat badań. Opatentowana formuła to prawdziwa innowacja: konsystencja tworzy delikatną infuzję, która rozpływa się na skórze, oferując wyjątkowe doznania sensoryczne.

Za stworzenie Libre L’Eau Nue odpowiadają mistrzowie perfumiarstwa – Anne Flipo i Carlos Benaïm – oraz Caroline Nègre, dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju i naukowa YSL Beauty. Efektem ich pracy jest zmysłowy, promienny zapach inspirowany słonecznym ciepłem Morza Śródziemnego, stworzony w duchu wolności charakterystycznym dla LIBRE. „Naszym zadaniem było stworzenie zapachu surowego, mocnego i trwałego – bez użycia alkoholu etylowego” – mówi Anne Flipo. „To wyzwanie zmusiło nas do całkowitego przeprojektowania formuły zapachu i eksplorowania nowych, innowacyjnych rozwiązań.”

Po raz pierwszy w zapachu Libre wykorzystano składniki aktywne pielęgnujące skórę – roślinną glicerynę i naturalny ekstrakt z kwiatu pomarańczy z Ourika Gardens Community. Innowacyjna formuła „olej-w-wodzie” zapewnia nie tylko głęboką intensywność zapachu, ale także elastyczność, promienność i komfort skóry oraz włosów, zapewniając zapewniając promienność i nawilżenie skóry, elastyczność i wygładzenie włosów oraz długotrwałą moc zapachu bez wysuszającego efektu.

Libre L’Eau Nue, dzięki innowacyjnej formule „olej-w-wodzie”, gwarantuje długotrwałość zapachu zarówno na skórze, jak i na włosach. Produkt został stworzony do bezpośredniej aplikacji na skórę i włosy, co pozwala uniknąć ryzyka zabrudzenia ubrań, jednocześnie oferując wyjątkowe doznania sensoryczne i trwały, promienny efekt. Można go aplikować na trzy sposoby, w zależności od efektu, jaki chcemy uzyskać. Nakładany bezpośrednio na punkty tętna, takie jak nadgarstki czy szyja, zapewnia zmysłową intensywność zapachu, rozprowadzony na ciele otula skórę świeżością i wzmacnia jej pielęgnację, a aplikowany na włosy tworzy subtelną, długotrwałą aurę zapachową, nadając im miękkości i lekkości. Dzięki innowacyjnej formule „olej-w-wodzie” Libre L’Eau Nue gwarantuje trwałość zapachu zarówno na skórze, jak i na włosach, umożliwiając jego bezpośrednią aplikację bez ryzyka zabrudzenia ubrań i zapewniając wyjątkowe doznania sensoryczne oraz promienny, pielęgnujący efekt.

i Autor: materiały prasowe YSL

i Autor: materiały prasowe YSL