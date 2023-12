Nowy Jork pachnie Bohoboco podczas międzynarodowej konwencji perfum niszowych ScentXplore

- To spełnienie marzeń w sercu mojego ukochanego Nowego Jorku! Prezentowanie naszych ukochanych dzieł na ScentXplore to niesamowite doświadczenie.” mówi - Michał Gilbert Lach, Dyrektor Kreatywny BOHOBOCO • PERFUME.

Podczas dwudniowego wydarzenia, przestrzeń kreatywną marki odwiedziły setki gości, w tym pasjonatów niszowych perfum i przedsiębiorcy. ScentXplore to przede wszystkim święto kreatywności, rzemiosła i pasji, które skutecznie łączy ludzi na całym świecie z wyjątkowymi, innowacyjnymi, a przede wszystkim wysokiej jakości produktami niszowych marek. Udział w tak ogromnej międzynarodowej wymianie doświadczeń i wiedzy, opartych na wieloletniej działalności w branży to niekwestionowany sukces BOHOBOCO • PERFUME. Dzięki przestrzeni do wolnej wymiany spostrzeżeń i świętowania sztuki perfumiarstwa konwencja ScentXplore sprzyja współpracy oraz innowacjom. Spotkania z odbiorcami to także wyjątkowa okazja do eksploracji i poszukiwania unikalnych nut zapachowych, które rezonują z wieloma osobami.

“Miasto, które nigdy nie zasypia, rozbrzmiewało urokliwym szeptem naszych perfum, i nie mógłbym być bardziej dumny z tego co udało się nam osiągnąć. Każdy flakon opowiada historię, a widok, jak ludzie przyjmują i cenią te narracje, stanowi potwierdzenie naszego zaangażowania w innowacje i sztukę.” - podkreśla Michał Gilbert Lach

