O te kosmetyki "zabijają się" na świecie. Jedna z najbardziej legendarnych marek w naszym kraju

INGLOT to makijażowa marka rozpoznawalna na całym świecie. To firma założona w 1983 roku przez Wojciecha Inglota. Na założenie własnej firmy zdecydował się po dekrecie Wojciecha Jaruzelskiego nakazującego pozbycie się państwowym spółkom niepotrzebnego sprzętu. W ten sposób INGLOT wraz z siostrą Elżbietą odkupili sprzęt od Polfy. Pierwszym produktem marki wcale nie były kosmetyki, a płyn do czyszczenia głowic magnetofonowych. Dopiero potem firma stworzyła swój pierwszy dezodorant. Dziś INGLOT specjalizuje się przede wszystkim w produktach do makijażu, które sprzedawane są na sześciu kontynentach w ponad 950 lokalizacjach, między innymi na londyńskiej Oxford Street, włoskim Piazza del Duomo w Mediolanie, czy na Times Square w Nowym Jorku. Co ciekawe, INGLOT od wielu lat współpracuje z broadwayowskimi musicalami, będąc partnerem makijażowym między innymi takich hitów jak Mamma Mia, czy Chicago.

- Jesteśmy marką, która docenia indywidualność klientów, oferując im szeroki asortyment produktów najwyższej jakości. Cechuje nas innowacyjność w myśleniu o kosmetykach oraz różnorodność oferowanych kolekcji. Nasze portfolio tworzą przełomowe produkty, które zrewolucjonizowały podejście do makijażu. Jesteśmy autorem pierwszej na rynku koncepcji personalizowanych palet do makijażu – Freedom System, unikatowego Duraline czy uwielbianego przez wizażystów i wielokrotnie nagradzanego Eyelinera w żelu, jednego z najpopularniejszych eyelinerów na świecie - czytamy na stronie marki INGLOT.

Jakie kosmetyki marki INGLOT warto znać?

Wygładzający puder pod oczy

Dostępny w trzech kolorach półtransparentny sypki puder, który powstał w trosce o delikatną i wymagającą skórę w okolicach oczu. Dzięki aksamitnie gładkiej i wyjątkowo lekkiej formule optycznie wygładza skórę i wyrównuje jej koloryt. Zapewniając naturalne wykończenie i nieskazitelny wygląd, znacząco wydłuża trwałość makijażu w tej strefie. Zawarte w produkcie pigmenty HD i pyłek diamentowy odbijają światło, subtelnie rozświetlając i nadając skórze promienny, zdrowy wygląd. Bogaty w witaminę E, emolienty oraz biosacharyd pozostawia uczucie komfortu, bez nieprzyjemnego efektu ściągnięcia. Wygładzający puder pod oczy nie wysusza skóry i nie powoduje zmiany koloru korektora. Jest polecany do wszystkich rodzajów cery.

i Autor: Materiały prasowe INGLOT

Bronzer do twarzy Always the Sun Matte Freedom System

Bronzer do twarzy Always the Sun Matte Freedom System idealnie dopasowuje się do naturalnego koloru i faktury skóry, nadając bardzo naturalny efekt muśnięcia słońcem. Subtelnie podkreśli i wyrówna również koloryt już opalonej skóry. Doskonale sprawdzi się przy konturowaniu twarzy oraz jako delikatniejszy akcent w makijażu, dodający skórze ciepłego kolorytu. Maskuje oznaki zmęczenia oraz szare, ziemiste tony skóry dzięki czemu cera wygląda na zdrową i wypoczętą. Idealnie sprawdzi się przy monochromatycznym looku, ponieważ może być aplikowany na powieki jako cień. Lekka, jedwabista formuła zapewnia szybką i równomierną aplikację oraz łatwe stopniowanie poziomu krycia produktu na całym ciele lub wybranych partiach, które chcemy wyeksponować, jak np. dekolt, ramiona czy nogi.

i Autor: Materiały prasowe INGLOT

Paleta cieni do powiek INGLOT MAKEUP ARTIST STUDIO WARM

Paleta 12 cieni do powiek WARM rozgrzeje serce każdego miłośnika makijażu nude. Zróżnicowane kolory - od delikatnych, ciepłych beży i różów, poprzez słodkie karmele, aż po czekoladowe brązy - w naturalnym makijażu dodadzą spojrzeniu subtelnej głębi, a w mocniejszym efektownie je podkreślą. Wysoka pigmentacja cieni zapewnia doskonałe krycie i intensywny, długotrwały kolor. Aksamitne formuły umożliwiają łatwą aplikację oraz pozwalają na doskonałe blendowanie cieni. Ta paleta nigdy Cię nie zawiedzie!

i Autor: Materiały prasowe INGLOT