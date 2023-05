O tych kosmetykach jeszcze usłyszysz. Polskie marki wymiatają na rynku beauty

Marka SunewMed+ powstała ponad 17 lat temu z pasji do piękna. Anna Wochna obecna Prezes Zarządu SunewMed+, stworzyła koncept SUNEW od pisanego wspak słowa WENUS - planety, której nazwa wzięła się od rzymskiej bogini miłości. Wenus jako symbol miłości do piękna oraz całkowitej odwrotności ładu stał się początkiem marki.

SunewMed+ to historia dwóch sióstr Anny i Katarzyny, które zdecydowały się połączyć swoje siły także w życiu zawodowym. Dwie zupełnie różne osoby, dwa kompletnie różne charaktery, tworzą doskonały zarząd tej kobiecej firmy, uzupełniając swoją wiedzę i wspierając swoje działania. Jedyne co je łączy to pasja do kosmetyków i… długie, blond włosy. Niektórzy mówią, że Anna to serce i dusza, a Katarzyna i jej racjonalne myślenie to mózg tej firmy. Nie ma wątpliwości, że wspólne działania tych dwóch kobiet doprowadziły firmę na szczyt. Od 6 lat wspólnie zarządzają marką wkładają w nią całe serce, energię i nadzieję. Zarządzanie firmą, jak i same produkty odzwierciedlają wartości jakie przyświecają siostrom. Ciepła atmosfera wśród pracującego zespołu, miłe obsługa klienta i otwarcie na jego potrzeby, a także same produkty przeznaczone dla kobiet, które często łączą życie zawodowe z rodziną lub innymi obowiązkami.

SunewMed+ to starannie wyselekcjonowane formuły kosmetyków idące w parze ze skutecznością i designem. Marce przyświeca wizja, że każdy może mieć piękną skórę. Bez względu na to co robisz, czy godzisz pracę zawodową z rodziną, czy jesteś matką, czy aktywną kobietą podróżującą po świecie – produkty SunewMed+ pozwolą Ci osiągnąć efekt promiennej, wygładzonej i ujędrnionej cery. Efekt działania kosmetyków jest natychmiastowy.

W ofercie firmy znajdują się produkty do pielęgnacji z witaminą C, odmładzająca seria Essence+ ze śluzem ślimaka, płatki pod oczy, zarówno w tradycyjnej żelowej formie, jak i innowacyjnej formie „okularów”, maski w płachcie do pielęgnacji dłoni i stóp oraz balsamy do ust.

Zobacz także: Obłędny trik na zmarszczki pod oczami. To będzie najlepiej wydane 5 zł w życiu. Kurze łapki znikną, a skóra odzyska elastyczność. Efekt odmłodzenia bez skalpela

Anną Wochna, prezes marki opowiedziała, jakie są cele marki i dla kogo są ich produkty.

Dla kogo przeznaczone są produkty SunewMed+? Z myślą o kim powstają kosmetyki SunewMed+?

Początkowo wydawało mi się, że grupą docelową jest grupa, która reprezentuję. Miałam 30 lat, kiedy zakładałam firmę i wydawało mi się, że tworzę kosmetyki dla kobiet w moim wieku, które mierzą się z tymi samymi problemami. Dlatego to miały być kosmetyki, których efekty widać od razu, żeby kobiety z przyjemnością nabierały nawyku korzystania z nich.

Po przeprowadzonych badaniach okazało się, że używają ich jednak kobiety ze starszej grupy wiekowej, co potwierdza się również dzisiaj. Największa grupa naszych klientek to kobiety w wieku 35-44 lata.

Jak się zaczęła historia SunewMed+?

Zaczynałyśmy w maleńkim pokoju. Ten pokój miał dwa na trzy metry. Wtedy prowadziłam jeszcze sama firmę, wspomagałam się od czasu do czasu pomocą Kasi. Potem przeniosłyśmy naszą firmę do drugiego garażu! Zatrudniłam u siebie dziewczynę, z która pracujemy do dzisiaj. Pojawiły się też pierwsze kontakty sieciowe. Zdarzały się śmieszne sytuacje, ponieważ nie potrafiłyśmy zupełnie się odnaleźć w tak dużych kontraktach, a nawet w słownictwie które padało na negocjacjach. Więc często z Kasią po takich negocjacjach wychodziłyśmy z dwoma kartkami, na których miałyśmy wypisane pojęcia, których używali nasi partnerzy. A potem tłumaczyliśmy je sobie w domu, pytałyśmy znajomych. Co znaczy rabat retro, co znaczy sku. I zawsze mówiliśmy naszym kupcom, że tak damy odpowiedź za dwa dni, ponieważ nasza wiedza nie była w tamtym czasie na tyle duża abyśmy były w stanie podjąć jakakolwiek decyzje.

Jakie było największe wyzwanie w budowaniu polskiej firmy od zera?

Myślę, że były dwa takie wyzwania .Jednym z nich była niewystarczająca ilość czasu, który mogłam poświęcić na rozwój firmy.

To co najbardziej do dzisiaj pamiętam, to jednak brak kapitału. Niestety jednoosobowa działalność gospodarcza ma bardzo utrudniony dostęp do kredytów. My zaczynaliśmy od kontraktów z jedną z największych sieci w Polsce, gdzie terminy płatności wynosiły wówczas 90 lub 120 dni. Gdy dodamy do tego czas produkcji - czas zamrożenia kapitału był dla mnie bardzo odczuwalny.

Jakie kosmetyki SunewMed+? warto znać?

Żel rozpuszczający naskórek to najlepszy żel peelingujący, jaki można sobie wyobrazić. Produkt pozwala pozbyć się martwych komórek i zanieczyszczeń już w 1 minutę, delikatnie oczyszcza pory i przywraca skórze blask i młodzieńczy wygląd. Wystarczy powtarzać zabieg co dwa tygodnie, co sprawia, że ​​żel jest niezwykle wydajny. Żel polecany jest do każdego rodzaju skóry, nawet wrażliwej i naczynkowej. Może być używany przez cały rok, także latem.

Żel zwiększa wchłanianie składników z innych kosmetyków, dzięki czemu skóra jest lepiej odżywiona, a składniki aktywne skuteczniej wchłaniają się w głębsze warstwy skóry. Efekt jest niesamowity, skóra pozostaje widocznie promienna, odmłodzona, piękna, zdrowa i idealnie gładka. Polecany do każdego rodzaju skóry.

Produkt zawiera 4,5% Witaminy C w postaci stabilnej pochodnej kwasu askorbinowego – Sodium Ascorbyl Phosphate. Dodatek hydrolizatu skrobi kukurydzianej, oliwy z oliwek i olejku z gorzkiej pomarańczy przywraca właściwą równowagę hydrolipidową skóry, stymulując jej regenerację i zapobiegając powstawaniu zmarszczek.

i Autor: Materiały prasowe SunewMed+

Kolagenowe płatki pod oczy SunewMed+ jeszcze lepiej redukują zmarszczki i widoczne oznaki starzenia. Płatki odbudowują włókna kolagenowe, pozostawiając skórę jędrną i elastyczną. Aksamitnie wygładzają delikatną okolicę oczu, zmniejszają widoczność cieni, worków i minimalizują obrzęki będące efektem zmęczenia. Już po pierwszym użyciu skóra wygląda na bardziej promienną, zdrowszą i wypoczętą, a spojrzenie nabiera blasku!

Skóra pod oczami ma tylko 0,5 milimetra grubości, co sprawia, że jest podatna na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych i zewnętrznych. Powoduje to szybkie pojawianie się przebarwień i zmarszczek. To właśnie okolice wokół oczu zdradzają brak snu, zmęczenie czy niewłaściwą dietę. Jednakże tą cienką skórę łatwo zregenerować i nawilżyć przy pomocy skoncentrowanych produktów, takich jak płatki pod oczy. Działają one jak warstwa ochronna, która pozwala składnikom aktywnym efektywnie się wchłonąć i zapobiega ich odparowaniu ze skóry. Składniki przenikają do głębszych partii naskórka oraz wspomagają naprawę komórek.

By zapewnić jeszcze lepsze efekty pielęgnacji, Kolagenowe płatki zostały wzbogacone o złoto. Ten luksusowy składnik rozjaśnia przebarwienia, umożliwia lepsze wchłanianie kolagenu i innych substancji aktywnych. Posiada także bardzo silne właściwości antyoksydacyjne i stymuluje proces regeneracji. Złoto wraz z pozostałymi składnikami, takimi jak kolagen, ekstrakt z alg, hialuronian sodu i alantoina tworzą bogaty koktajl odmładzający skórę.

i Autor: Materiały prasowe SunewMed+