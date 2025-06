Oczyszczanie twarzy – pierwszy krok do zdrowej i promiennej skóry

Pierwszym krokiem w procesie oczyszczania twarzy jest demakijaż. Nawet jeśli nie używasz intensywnego makijażu, warto usunąć wszelkie kosmetyki kolorowe oraz zanieczyszczenia nagromadzone na skórze w ciągu dnia. Do demakijażu możesz użyć płynu micelarnego, olejku hydrofilowego lub mleczka do demakijażu – wybór zależy od twoich preferencji i rodzaju skóry. Pamiętaj o delikatnym traktowaniu skóry wokół oczu, która jest szczególnie wrażliwa. Następnie przechodzimy do właściwego oczyszczania skóry za pomocą żelu, pianki lub emulsji myjącej. Wybierz produkt dostosowany do swojego typu cery: dla skóry tłustej sprawdzą się żele o działaniu regulującym sebum, dla skóry suchej – delikatne emulsje nawilżające, a dla skóry wrażliwej – hipoalergiczne formuły bez drażniących składników.

Podczas mycia twarzy wykonuj delikatne okrężne ruchy opuszkami palców, unikając mocnego pocierania skóry. Skup się na strefie T (czoło, nos, broda), która zwykle jest bardziej podatna na gromadzenie się sebum. Po umyciu dokładnie spłucz twarz letnią wodą i osusz miękkim ręcznikiem poprzez delikatne przykładanie go do skóry. Unikaj szorstkiego wycierania które może podrażnić naskórek. Dodatkowo raz lub dwa razy w tygodniu warto zastosować peeling enzymatyczny lub mechaniczny aby usunąć martwe komórki naskórka poprawić teksturę skóry oraz wspomóc jej regenerację pamiętaj jednak aby nie przesadzić z częstotliwością złuszczania zwłaszcza jeśli masz skórę wrażliwą lub skłonną do podrażnień regularne oczyszczanie twarzy to inwestycja w zdrowy promienny wygląd twojej cery na lata.

FOREO już od 11 lat wprowadza nową jakość w pielęgnacji skóry, dzięki swoim nowatorskim rozwiązaniom. Kluczową technologią, którą znajdziemy w większości urządzeń, są pulsacje soniczne "T-Sonic" - "T" jak transdermalne, czyli docierające do głębszych warstw skóry. Najnowsze gadżety od FOREO wyposażone są też w mikroprądy i lecznicze światła LED, które dodatkowo podkręcają efekty pielęgnacyjne. W 2013 roku efektem jego pracy stało się urządzenie FOREO LUNA, które przekształciło sposób, w jaki ludzie dbają o swoją skórę. LUNA zapoczątkowała na rynku zupełnie nową kategorię urządzeń do oczyszczania twarzy: beauty-tech.

LUNA 4 wykorzystuje impulsy T-SonicTM i aksamitnie miękkie wypustki silikonowe do usuwania zabrudzeń z porów. Potwierdzono klinicznie, że przyrząd usuwa 99% brudu, tłuszczu i pozostałości makijażu oraz jest 35 razy bardziej higieniczny, niż szczotki z włosiem nylonowym.

3 rodzaje szczoteczek - do cery zbilansowanej, wrażliwej lub mieszanej. Tryb czyszczenia łagodny, zwykły i głęboki - do różnych obszarów twarzy i szyi. 16 poziomów intensywności impulsów T-SonicTM. 100% użytkowników zgłasza bardziej odświeżoną i promienną skórę.

Kierowany masaż ujędrniający ogranicza zmarszczki, podnosi skórę, relaksuje napięte mięśnie twarzy i szyi oraz poprawia drenaż limfatyczny - likwidując widoczne oznaki starzenia. 86% użytkowników zgłasza lepszy wygląd i dotyk skóry oraz większą jej elastyczność.

Najlepszy sposób na przygotowanie skóry do zabiegów pielęgnacyjnych. LUNATM 4 ułatwia wprowadzanie aktywnych składników kremów, serów i maseczek głęboko pod skórę, gdzie ich skuteczność jest największa. 98% użytkowników zgłasza lepsze wchłanianie produktów do pielęgnacji skóry.

