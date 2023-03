Od tych promocji Lidla aż zakręci Ci się w głowie. W Lidlu pojawiła się specjalna oferta kultowej marki kosmetycznej. Puder za 12 zł

Rusza Program Atopowe Wsparcie od Avène. Do wygrania 3-tygodniowy pobyt dziecka z rodzicem w Centrum Hydroterapii w Avène we Francji

Coraz częściej w ofercie marketów i dyskontów pojawiają się produkty znanych marek kosmetycznych. Czasem są to nawet dedykowane kolekcje, które nie są sprzedawane nigdzie indziej. Tak jest między innymi w przypadku najnowszej kolekcji Wibo dla Lidla. Już teraz w wybranych sklepach sieci Lidl znajdziesz szafy kosmetyczne pełne produktów od polskiej marki. Kosmetyki Wibo od lat uchodzą za bardzo jakościowe, a przy tym bardzo tanie. Wiele ich artykułów zyskały miano kultowych. Czy tak samo będzie z kosmetykami sprzedawanymi w Lidlu? Obecnie w promocji sieci znajdziesz między innymi puder do twarzy You're Gorgeus w cenie 11,99 zł. Do wyboru jest puder sypki, prasowany oraz bronzer. W promocji Lidla znajdziesz również eyeliner lub żel do brwi Wibo w cenie 9,99 zł. To nie wszystko, na specjalnych półkach Wibo w Lidlu upolujesz także korektor pod oczy w cenie 9,99 zł. Kosmetyki dostępne są w różnych odcieniach, dzięki czemu każdy znajdziesz idealny kolor dla siebie. Zamierzasz przetestować kolekcję Wibo dla Lidla?

