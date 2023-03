Odmładzający podkład w promocji Rossmann dla kobiet po 60-tce. Błyskawiczny efekt wygładzenia za 22 zł. Koleżanki padną z zachwytu

Podkład w promocji Rossmann to hit dla kobiet po 60-tce

Podkład z Rossmann to prawdziwy hit wśród kobiet dojrzałych. Działa odmładzająco na skórę i po jego nałożeniu cera jest aksamitnie gładka, wręcz satynowa. AA Filler to podkład idealny dla kobiet po 60-tce znakomicie wypełniający zmarszczki. W składzie zawiera was hialuronowy, który redukuje zmarszczki oraz modeluje owal twarzy, sprawiając, że cera dojrzała wygląda młodziej. To innowacyjny kosmetyk zapewniający skórze błyskawiczny efekt wygładzenia, który utrzyma się na niej przez wiele godzin. Teraz ten podkład został objęty promocją w Rossmann, która na pewno ucieszy jego użytkowniczki. Cena podkładu AA została obniżona w Rossmann z 29,99 zł na 21,99 zł. To świetna okazja, aby wypróbować ten uwielbiany przez kobiety po 60. roku życia kosmetyk do makijażu. Co o nim twierdzą?

Kobiety po 60-tce uwielbiają podkład z Rossmann

Wypełniający podkład dla kobiet po 60-tce z Rossmann jest ulubieńcem wielu kobiet. Cenią go zarówno panie dojrzałe, ale również te młodsze, którym zależy na wygładzeniu skóry i zatuszowaniu drobnych zmarszczek i niedoskonałości. Sprawdziłyśmy opinie na temat podkładu AA Filler w sieci.

"Produkt zakupiłam po raz pierwszy i jestem zadowolona z jakości"

"Bardzo dobry podkład jak do cery dojrzałej. "

"Jak dla mnie najlepszy podkład, jaki miałam. Idealny dla skory bardzo suchej ze skłonnością do podrażnię"

"Produkt skutecznie wygładza i kryje niedoskonałości" -

piszą zachwycone internautki.

i Autor: Rossmann Podkład z promocji Rossmann AA Filler