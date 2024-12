Odzież na zimę! Ta marka udowadnia, że każda pora roku jest dobra na aktywność

Kolekcja HEATTECH na rok 2024 oferuje jeszcze większy komfort. Model HEATTECH EXTRA WARM Cashmere Blend z kolekcji UNIQLO : C zawiera w swoim składzie 9% kaszmiru, zapewniając wyjątkowe uczucie miękkości. Oprócz warstw wewnętrznych, szeroka oferta produktów, wykorzystujących technologię HEATTECH, obejmuje także odzież wierzchnią i akcesoria, które sprawiają, że zimowe stylizacje stają się ciepłe, lekkie i wygodne.

HEATTECH EXTRA WARM Cashmere Blend – niezwykle miękka i o 30% lżejsza

EXTRA WARM HEATTECH Cashmere to nowy dodatek do linii damskiej na ten sezon. Dzięki 9% domieszce kaszmiru nowa tkanina jest niezwykle miękka i zapewnia większą swobodę ruchów. Model EXTRA WARM oferuje 1,5 raza więcej ciepła niż standardowy HEATTECH, a dzięki luźniejszemu splotowi, który tworzy dodatkową przestrzeń w tkaninie, jest o około 30% lżejszy od tradycyjnego EXTRA WARM HEATTECH. Delikatny, lekko prześwitujący materiał i dłuższe rękawy sprawiają, że koszulkę można nosić od wczesnej jesieni do wczesnej wiosny. HEATTECH EXTRA WARM Cashmere Blend będzie dostępny zarówno w wersji z golfem, jak i okrągłym dekoltem w szerokiej gamie kolorów.

Nowości produktowe

Dla kobiet – top z wbudowanym stanikiem, który można nosić samodzielnie

W odpowiedzi na potrzeby współczesnych konsumentów UNIQLO rozszerza gamę produktów HEATTECH, które można nosić jako odzież zewnętrzną, a nie tylko jako bieliznę. W serii EXTRA WARM, obok kaszmirowej mieszanki, pojawił się nowy HEATTECH Extra Warm Ribbed Bra Sleeveless Top. Wykonany przy pomocy specjalistycznej maszyny dziewiarskiej, nie posiada szwów bocznych, co wpływa na poczucie komfortu podczas noszenia. Żebrowany materiał o wyglądzie dzianiny nadaje jej modnego charakteru i umożliwia noszenie samodzielnie.

Dla mężczyzn – Pierwszy model z golfem w historii HEATTECH

Nowością w męskiej kolekcji HEATTECH jest seria ubrań, zaprojektowanych z myślą o maksymalnym komforcie i funkcjonalności. W linii EXTRA WARM po raz pierwszy pojawia się model z golfem, który nie prześwituje, co umożliwia noszenie go zarówno samodzielnie, jak i warstwowo. Doskonale sprawdzi się na świeżym powietrzu podczas aktywności takich jak np. golf, a także w biurze, w zestawie z eleganckimi spodniami.

Nowa linia produktów HEATTECH, opracowana we współpracy z francuską marką PRINCESSE tam tam, znaną z oryginalnych wzorów i intensywnych kolorów, obejmuje nową koszulkę „HEATTECH EXTRA WARM Ribbed Ballet Neck Bra T-shirt” (2,990 jenów) z dekoltem typu ballet, który pięknie eksponuje linię ramion i dekoltu.