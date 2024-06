Ogromne promocje na przepiękne zapachy w Sephorze. Kultowe perfumy setki złotych taniej!

Lot Wizz Air x Sky High do Barcelony! Maybelline New York unosi rzęsy do samego nieba!

Dla wielu osób perfumy to niewidzialnie piękno, które otula zmysły. Zapachy mogą przywodzić na myśl dobre wspomnienia i aktywować ciepłe uczucia. Zmysł węchu potrafi zapamiętywać wydarzenia i utożsamiać je z konkretnym zapachem. Wiosna i lato w perfumiarstwie to przede wszystkim życie, nadzieja i energia. O tej porze roku chętnie sięgamy po owocowe lub delikatnie kwiatowe kompozycje. Jesteśmy również bardziej otwarci na eksperymenty.

W perfumeriach Sephora trwa właśnie wielka promocja na wybrane perfumy. Wiele markowych zapachów kupisz taniej o 30 proc. Jakie kultowe kompozycje zostały objęte promocją?

RABANNE FRAGRANCES 1 Million Royal - Woda perfumowana

Wejdź do królestwa 1 Million Royal, do którego przepustką jest niewymuszona pewność siebie i siła autoekspresji. Odnajdź niczym nieograniczoną wolność, by żyć na własnych zasadach. Pomoże ci w tym woda perfumowana 1 Million Royal – świeża, drzewno-ambrowo-aromatyczna mieszanka, w której energetyzująca bergamotka łączy się z wyrazistą lawendą i zmysłową żywicą benzoinową, a głębi dodaje paczula i drzewo cedrowe. W 1 Million Royal, kultowy, metaliczny flakon w kształcie sztabki złota zyskał szlachetny akcent w postaci królewskiej czerwieni. Wizjonerski, śmiały przedmiot jest echem dziedzictwa, które go poprzedzało i jednocześnie wprowadza nas w odważną nową erę, która może być tylko 1 Million Royal.

Cena w promocji - 562 zł.

CHLOÉ Nomade - Woda perfumowana

Połączenie łagodności i siły – fasetki tej intensywnej, kwiatowo-szyprowej kompozycji powiewają niczym wiatr wolności. Intensywny, mineralny charakter mchu dębowego spowija ponętna słodycz śliwki mirabelki. Z owej świeżości wyłania się doznanie świetlistej woni frezji. Naturalne składniki połączone zostały przez Quentina Bischa. Ich harmonie przywodzą na myśl uczucie wolności, do którego inspirują.

Cena w promocji: 440 zł

CHANCE EAU TENDRE - Woda Perfumowana

Kwiatowo-owocowy zapach, w którym przeplatają się owocowe akordy grejpfruta i pigwy, delikatność jaśminu i łagodność białego piżma. Zapach ocieplony krągłą i kobiecą nutą białego piżma.

Cena w promocji: 639 zł.

