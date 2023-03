Oscary 2023. Stylizacje gwiazd z czerwonego dywanu. Te kreacje przejdą do legendy

Oscary 2023. Najpiękniejsze stylizacje z czerwonego dywanu

W nocy, z niedzieli na poniedziałek odbyła się gala wręczenie Oscarów. To zdecydowanie najważniejsze wydarzenia branży filmowej, które co roku gromadzi w jednym miejscu największe gwiazdy światowego show biznesu. Jak zawsze, poza samymi laureatami, dużą popularnością cieszą się kreacje z czerwonego dywanu. Gwiazdy w tym roku nie zawiodły i pod względem mody dużo się działo. Podczas gali nie zabrakło również polskich akcentów. W USA zjawił się między innymi Jerzy Skolimowski z partnerką, a także Mateusz Kościukiewicz i Michał Dymek. Wszystko za sprawą nominowanego do Oscara filmu "IO". Ostatecznie nagroda trafiła do wojennego obrazu "Na zachodzie bez zmian". Na gali pojawił się także syn Alicji Bachledy-Curuś, którego na imprezę wziął ze sobą jego ojciec - Colin Farrell.

Zobacz, jak prezentowały się gwiazdy podczas słynnej imprezy "Vanity Fair" pod gali Oscarów. Kto w tym roku zachwycił, a kto zaliczył modową wpadkę.