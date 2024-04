Perfumy na lato! Zapachy, które przeniosą Cię na wakacje w kilka sekund zmysłowe aromaty, które królują w tym sezonie

Gianni Versace powiedział, że "perfumy stawiają kropkę nad <<i>> w elegancji — są detalem, który podkreśla strój, niewidocznym dodatkiem, dopełniającym osobowość mężczyzny i kobiety. Bez nich czegoś brakuje.” Trudno się z tym nie zgodzić, perfumy to idealne wykończenie całej stylizacji, które podkreśla naszą osobowość i podejście do życia. Zapach wręczony jako prezent do bardzo intymny podarunek, który najczęściej wręczamy jedynie najbliższym.

Latem bardzo dobrze sprowadzają się propozycje, w których wyczuwalne są między innymi nuty sandałowca, paczuli, cedru, a także wanilii, piżma oraz jaśminu. To "charakterne" zapachy, które podkreślą są symbolem pewnej siebie kobiety. Idealnym uzupełnieniem takiej kompozycji zapachowej są delikatne kwiaty. Takie połącznie sprawia, że perfumy zapadają w pamięć, są kobiece i ale zadziorne.

Top 3 zapachy na lato

Valentino Born In Roma Green Stravaganza dla Niej

Perfumy Valentino Born in Roma Green Stravaganza urzekają kwiatowo-ambrową kompozycją. Głowę zapachu stanowi nieoczywista, dymna herbata Lapsang Souchong, która jest wyrazista i nadaje zapachowi elegancji i wyrafinowania. W sercu perfum znajdziemy absolut jaśminu, który określić możemy jako bogaty i słodki. To on pozwala poczuć się jak podczas spaceru włoskimi, miejskimi ogrodami. Stanowi on też o nowoczesności zapachu. Bazą dla perfum jest natomiast słodka i kremowa wanilia, dzięki której kompozycję określa się jako niezwykle ekstrawagancką. To właśnie te nuty sprawiają, że perfumy są odpowiednie zarówno na dzień, jak i na wieczór. Nowy zapach od Valentino pozwala na wyrażanie siebie w wyjątkowy sposób, jest inspirowany wolnością. To propozycja stworzona dla kobiet, które chcą się wyróżnić.

Valentino Born In Roma Green Stravaganza dla Niego

Valentino Born In Roma Green Stravaganza w wersji dla mężczyzn jest kompozycją typu fougère, którą określić można jako ziemistą i mokrą. Łączy ona również ambrowe nuty, nadające zapachowi elegancji i wyrafinowania. W głowie perfum znajdziemy orzeźwiającą kalabryjską bergamotkę, która pobudza do działania. Sercem zapachu jest aromatyczna kawa, podkreślająca indywidualność i dodająca pewności siebie. W bazie perfum Valentino znajdziemy natomiast wetywerię z Haiti. Perfumy pozwalają na przeniesienie się myślami do letniego poranka, który spędzamy we włoskich ogrodach, Zapach ma przynosić uczucie spokoju, który pozwala na skoncentrowanie się na sobie i doznanie uczucia wolności.

MUGLER Alien Hypersense

Zmysłowe przeciążenie składające się z odrobiny soczystej owocowości, drzewności i kwiatowości, Alien Hypersense uwydatnia charakterystyczny dla oryginalnego Alien słoneczny jaśmin wielkolistny, przekształcając go w bujne objawienie. Kwintesencja kwiatowości zamknięta w talizmanowym flakonie w technikolorze. Tak żywa, że niemal możesz jej posmakować, wibrująca esencja zielonej mandarynki rozbudzi Twoje zmysły. Poczuj rześkość soczystego akordu gruszki spływającego na Twój język, krystaliczny i niezwykle kuszący. Żywe, wielozmysłowe doświadczenie łączące kolor, smak, konsystencję, dźwięk i zapach. Jesteś teraz szeroko otwarta na świat. Niezwykle urzekający i niezwykle kobiecy, to coś więcej niż zapach. Świeży, kwitnący, wzmacniający energię słoneczną kwiatu. Portal poza zapachem. Absolut jaśminu wielkolistnego, charakterystyczny kwiat Alien, kwitnie tutaj w ekskluzywnej jakości, pochodzącej ze zrównoważonych zbiorów z pola Mugler w Indiach. Bardziej kwiatowy, mniej zielony i owocowy niż klasyczny jaśmin wielkolistny, absolut Mugler ukazuje hiperboliczną kobiecość. Niech cię przemieni.

CHARLOTTE TILBURY LOVE FREQUENCY

Odkryj wizję Charlotte dotyczącą nowoczesnej róży, zasilanej molekułami wzmacniającymi emocje miłosne – hipnotycznym eterem różanym i ciepłym drzewem kaszmirowym, które kąpie Cię w blasku miłości! Kwiatowy, miękki i delikatnie hipnotyczny, ten urzekający zapach emanuje miłością. To wszechogarniające, pocieszające uczucie bycia zakochanym i kochanym! Błysk uzależniającego różowego pieprzu, róży Ultimate i pikantnego, zmysłowego szafranu przypomina ciepły uścisk, który przyciąga najczystszą miłość do ciebie i wszystkich wokół ciebie! Połączony ze zmysłowymi piżmami, kuszącym drzewem ambrowym i odurzającym sercem paczuli, wywołuje uczucie miłości, które sprawia, że ​​Twoje serce śpiewa, pozostawiając na swojej drodze ślad miłosnego zapachu, który utrzymuje się do 18 godzin! Dostępny od maja w Sephorze.

