Pięknie perfumy w Biedronce. Otulą Cię zmysłowych aromatem brzoskwini i wanilii. Kosztują tylko 23 zł

Woda perfumowana w promocji Biedronki. Tylko 23 zł za śliczny zapach

Jeżeli szukasz tanich zamienników drogich perfum to Biedronka i Lidl mogą być dobrym miejscem. Wbrew pozorom w marketach i dyskontach można znaleźć ciekawe propozycja zapachowe w bardzo atrakcyjnych cenach. Już teraz w promocji Biedronki dostępna jest woda perfumowana marki Bi-es, która powstała we współpracy ze znaną influencerką, Angeliką Muchą, czyli Littlemooonster96. W ramach tej współpracy powstały dwie wersja zapachowe wody perfumowane Bi-es. Obie dostępne są w Biedronce w cenie 22,99 z. Pierwszy z zapachów to Peaches, który ma nam kojarzyć się z latem obłędnym aromatem brzoskwini. Zawiera on w sobie między innymi aksamitkę, pomarańczę, truskawkę, piżmo, wanilię oraz wspomnianą brzoskwinię. Drugi zapach to Peaches Elixir, gdzie wyczuwalne są aromaty piżma, drzewa cedrowego, róży, magnolii oraz maliny i moreli. Oferta wód perfumowanych Bi-es z Angeliką Muchą jest kolekcją limitowaną i warto się pospieszyć z ich zakupem.

