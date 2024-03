Pielęgnacja bogata w witaminy

Z każdej strony słyszymy dziś, że jeśli zależy nam na pięknej skórze – konieczne jest ograniczenie ekspozycji na szkodliwe promienie ultrafioletowe (UV). Ale odrobina słońca jest nam potrzebna. 15 minut codziennej ekspozycji pomaga w wytwarzaniu witaminy D w skórze. Kiedy światło słoneczne dotyka skóry, cholesterol przekształca się w witaminę D. Jest ona następnie pobierana przez wątrobę i nerki i transportowana po całym organizmie, pomagając w tworzeniu zdrowych komórek, także twojej cery. Witamina D to nie tylko ładny koloryt skóry, ale także pomoc w łagodzeniu stanów zapalnych i podrażnień (badania potwierdzają, że osłabia nawet objawy egzemy czy łuszczycy!). Poza wystawieniem się na słońce na maksymalnie 15 minut, można także zdobyć ją z żywności, głównie z ryb morskich i alg, ale także pomarańczy, grzybów Shiitake czy jajek.

Witamina C występuje w naskórku, a także w skórze właściwej (wewnętrznej warstwie skóry). Jest jednym z kluczowych składników wielu produktów przeciwstarzeniowych do pielęgnacji skóry, ponieważ posiada właściwości zmniejszające posłoneczne uszkodzenia komórek i wspomagające procesy gojenia się. Stymuluje naturalną syntezę kolagenu w organizmie. Pomaga wzmocnić naczynia krwionośne i poprawia koloryt skóry. Jeśli chcesz zwiększyć ilość witaminy C poprzez dietę, jedz więcej owoców cytrusowych, ale także natkę pietruszki, brokuły i szpinak. Wypróbuj też Kolagenową formułę piękna REMÉ. To kompozycja bioaktywnych peptydów kolagenowych VERSIOL® oraz witamin (w tym właśnie witamina C!) i minerałów, które wspierają zdrowie skóry, włosów i paznokci. Okolice oczu dopieść Perfecta Fenomen C Hydrożelowymi Witaminowymi Płatkami Pod Oczy z czystą witaminą C i 5 rodzajami peptydów. Błyskawicznie usuwają oznaki zmęczenia. Redukują zmarszczki. Rozjaśniają cienie i niwelują opuchliznę pod oczami. Skutecznie wygładzają i rozświetlają. Polecane do szybkiego odświeżenia okolicy oczu. A na całą twarz możesz śmiało nałożyć Nuxuriance ULTRA Serum przeciwstarzeniowe na przebarwienia. Dzięki rewolucyjnej technologii Alfa 3[R] działa skuteczniej niż retinol. Dodatkowo wzbogacone witaminą C, pomaga zmniejszyć widoczność przebarwień, jednocześnie dodając cerze zdrowego, promiennego blasku. Jeśli wolisz serum o konsystencji olejkowej, wypróbuj Antyoksydacyjne serum regnerujące BasicLab z witaminą C i koenzymem Q10. Jest przeznaczone jest do suchej, pozbawionej elastyczności skóry, borykającej się z problemem zmarszczek i przebarwień. Połączenie silnych składników antyoksydacyjnych, odżywczych i nawilżających sprawia, że kosmetyk nie tylko spowalnia procesy starzenia i wygładza istniejące zmarszczki, ale również rozjaśnia skórę, ujędrnia ją i poprawia jej elastyczność.

WYPRÓBUJ: REMÉ Kolagenowa Formuła Piękna caffè latte o smaku orzechowym ok. 90 zł/150 g (30 porcji) | PERFECTA FENOMEN CTH Hydrożelowe witaminowe płatki pod oczy 5,90 zł/1 para | NUXE Nuxuriance ULTRA Serum przeciwstarzeniowe na przebarwienia 268 zł/30 ml | BASICLAB Antyoksydacyjne serum regenerujące 119 zł/30 ml (dostępne w drogeriach Super-Pharm i na superpharm.pl) |

Witamina E jest tak silnym przeciwutleniaczem, że jej drugą nazwą jest: witamina młodości. Jego główną funkcją w pielęgnacji skóry jest ochrona przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Witamina E po nałożeniu na skórę pochłania szkodliwe promieniowanie podkręcając zdolności organizmu do minimalizowania szkód spowodowanych promieniami UV. Nasz organizm sam wytwarza witaminę E – jest ona w sebum wydzielanym przez pory skóry. Dlatego też, ta witamina jest rekomendowana osobom z tendencją do przesuszania się skóry. Witamina E pomaga również w leczeniu jej stanów zapalnych. Choć występuje w wielu produktach do pielęgnacji skóry, problem polega na tym, że ekspozycja na słońce może zminimalizować jej dobroczynne właściwości. Dlatego uzupełniaj ją też od środka jedząc więcej migdałów, orzechów laskowych i nasion słonecznika. Od zewnątrz zadbasz o skórę (błyskawicznie i długofalowo) z produktem Cashmere Mineral Foundation. Ten mineralny fluid matujący to nie tylko podkład wyrównujący koloryt o innowacyjnej, lekkiej formule, która pozwala skórze oddychać. To także bogactwo naturalnych składników pielęgnacyjnych, takich jak olej z otrębów ryżowych, ekstrakt ze śliwki kakadu, kwas hialuronowy oraz witamin C i E, które intensywnie nawilżają i wygładzają.

WYPRÓBUJ: CASHMERE MINERAL FOUNDATION Fluid naturalny, mineralny Matt Light 54,99 zł/30 ml |

Witamina K jest niezbędna w procesie krzepnięcia krwi. Jej dobroczynne działanie obejmuje też niwelowanie rozstępów, pajączków, blizn, przebarwień czy uporczywych cieni pod oczami. Możesz zwiększyć jej ilość w organizmie jedząc jarmuż, szpinak, kapustę czy zieloną fasolkę.

Wielowitaminowe koktajle są też dobroczynne dla włosów. BARWA NATURALNA Odżywka Mango zawiera masło mango - wielofunkcyjny składnik o wybitnych właściwościach odżywczych. Zawiera doskonałą proporcję nienasyconych i nasyconych kwasów tłuszczowych, antyoksydanty, mikroelementy i witaminy A, C, E, K i B. Sprawdza się rewelacyjnie w pielęgnacji włosów, które zmagają się z przesuszeniem. Odżywia, regeneruje, nawilża, dociąża włosy i zamyka ich łuski sprawiając, że stają się jedwabiście gładkie i błyszczące.

WYPRÓBUJ: BARWA NATURALNA Odżywka Mango do włosów puszących się i zniszczonych 11,99 zł/200 ml

