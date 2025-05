i Autor: materiały prasowe Eisenberg

Strefa beauty

Podaruj piękno – idealne prezenty na dzień mamy od Eisenberg Paris

Dzień mamy to wyjątkowy moment, by wyrazić wdzięczność i miłość wobec kobiet, które przez całe życie dawały nam swoje serce, czas i troskę. W tym szczególnym dniu warto obdarować je czymś równie wyjątkowym, jak one same. Marka eisenberg Paris powstała z miłości do piękna – dziś możesz podarować je swojej mamie, czyniąc ten dzień jeszcze bardziej wyjątkowym.

Najnowsze z działu Strefa beauty innowacja w dziedzinie produktów do ust Strefa beauty Pielęgnacja skóry rąk: Klucz do zachowania młodości i komfortu Strefa mody Levi’s® x sacai – nowa odsłona klasyki Strefa beauty Czerwcowe bestsellery w Notino. Poznaj moc odżywczej pielęgnacji wyprzedażowe szaleństwo Jeszcze więcej korzyści w Allegro Smart! Materiał sponsorowany Prezent na Dzień Mamy może być czymś znacznie więcej niż tylko pięknym upominkiem – może stać się codzienną chwilą relaksu, troski i przyjemności. Czasem tylko dla niej, który pozwoli zadbać o siebie, odnaleźć wewnętrzną równowagę i poczuć się naprawdę wyjątkowo. Starannie dobrane serum i odżywczy krem, klasyczna pomadka dodająca blasku, a może zmysłowy zapach, który budzi wspomnienia i emocje? Poznaj cztery propozycje od EISENBERG Paris – pełne elegancji, subtelności i autentycznego piękna. PIĘKNA I JĘDRNA SKÓRA EISENBERG Paris FACE REFINING SERUM to lekkie, intensywnie działające serum, które skutecznie ujędrnia skórę, redukuje wiotczenie i modeluje kontury twarzy. Dzięki wyjątkowej formule z wyciągiem z kakaowca, kofeiną i glaucyną, serum pomaga eliminować miejscową kumulację tłuszczu, a także poprawia jędrność i elastyczność skóry. Formuła Trio-Molecular® wspiera regenerację skóry, dotlenia ją oraz stymuluje produkcję kolagenu. Regularne stosowanie serum sprawia, że skóra staje się bardziej sprężysta, a kontury twarzy bardziej wymodelowane, szczególnie w okolicach podbródka i szyi. To produkt, która Twoja Mama na pewno pokocha! SPRAWDŹ: EISENBERG Paris FACE REFINING SERUM, 495 zł/50 ml/sephora.pl BEZ ZMARSZCZKI EISENBERG Paris ANTI-AGE TREATMENT to intensywna kuracja dla skóry dojrzałej, która przywraca jędrność, wygładza i odżywia cerę, zapewniając jej młodszy wygląd. Dzięki innowacyjnej formule z retinolem w mikrokapsułkach, olejami z ogórecznika i pestek winogron oraz witaminami E i C, skóra staje się odżywiona, nawilżona i pełna blasku. Formuła Trio-Molecular® skutecznie regeneruje, stymuluje i dotlenia skórę, a po jej zastosowaniu twarz wygląda świeżo i promiennie. Idealnie dobrana pielęgnacja anti-age z myślą o każdej z Mam! SPRAWDŹ: EISENBERG Paris ANTI-AGE TREATMENT, 795 zł/50 ml/sephora.pl KLASYKA NA USTACH EISENBERG Paris J.E. ROUGE® to nowatorska formuła, która zapewnia efekt zdrowych, nawilżonych i intensywnie podkreślonych ust. Zawiera nawilżający ekstrakt z kwiatu orchidei oraz witaminę E, która działa przeciwutleniająco, dbając o skórę ust. Pomadka wtapia się w usta, pozostawiając je gładkie, miękkie i pełne intensywnego koloru z subtelnym połyskiem. Dostępna w czterech ponadczasowych odcieniach – od klasycznego różu po intensywną czerwień – dopasowana do odcienia skór, idealnie sprawdzi się na każdą okazję. Pomadka to przecież idealny prezent dla każdej kobiety! SPRAWDŹ: EISENBERG Paris J.E. ROUGE®, 209 zł/3,5 g/sephora.pl ZAPACH PEŁEN EMOCJI EISENBERG Paris JOS’E to prawdziwa zmysłowy zapach, który sprawi, że Dzień Mamy stanie się niezapomnianym przeżyciem. Kompozycja pełna emocji, łącząca intensywne nuty kawy mokki, jaśminu i tajemniczej bylicy, tworzy niezwykły bukiet, który wzrusza i uwodzi zarazem. Na ciepłej bazie ambry i paczuli zapach rozwija się na skórze, otulając ją delikatnym, ale wyrazistym aromatem. Nuta głowy, z cytryną, bylicą i miętą, ożywiają zmysły. To zapach, który doda blasku każdemu dniu – szczególnie temu, który jest tak wyjątkowy jak Dzień Mamy. SPRAWDŹ: EISENBERG Paris JOS’E, 345 zł/30 ml, 525 zł/50 ml/sephora.pl i Autor: materiały prasowe Eisenberg