2025-10-28 14:49

Stosowanie impregnatów do butów jest bardzo ważne zwłaszcza jesienią. Dzięki nim zabezpieczymy swoje skórzane obuwie przed wodą i posłuży nam ono przez długi czas. Można na przykład zastosować domowy impregnat do butów. Wystarczy podgrzać w garnku ten składniki i wetrzeć go potem w skórzane cholewki obuwia. Stworzy on ochronną powłokę na obuwiu i nie będzie ono chłonąć wody.

Domowy impregnat do butów

Jak zaimpregnować buty domowym sposobem?

Jesień to wymagający okres dla naszego obuwia. Deszcz i kałuże na chodnikach to wrogowie chyba każdego rodzaju butów. Pod wpływem wody buty zaczynają przemakać, a my odczuwamy nieprzyjemną wilgoć w ich wnętrzu. Niestety w ten sposób bardzo łatwo obuwie się niszczy - skóra matowieje, cholewka się odkleja od podeszwy, a wnętrze ukochanych botków zaczyna po prostu brzydko pachnieć. Jak zatem zabezpieczyć swoje buty skórzane przed przemakaniem? Ważne jest regularne impregnowanie butów skórzanych, aby ochronić je przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Oczywiście można zaopatrzyć się w profesjonalne impregnaty do obuwia - woski, spraye, które pozostawiają na cholewce ochronną warstwę odpychającą wodę. Są one dostępne praktycznie w każdym sklepie obuwniczym. Można również zaimpregnować swoje buty domowym sposobem. Potrzebujesz tylko parafiny.

Podgrzej w garnku i wetrzyj w buty. Zadziała jak impregnat

Domowy impregnat do butów możesz przygotować samodzielnie. Wystarczy, że kupisz parafinę, którą dostaniesz w każdej drogerii za grosze. Wystarczy rozgrzać ją w garnku do momentu, w którym się rozpuści, a następnie wetrzeć ją miękką ściereczką w buty. Parafina powinna doskonale je nabłyszczyć i zabezpieczyć przed wodą, błotem i kurzem. Tu jednak warto zwrócić uwagę, że parafina sprawdzi się w pielęgnacji butów ze skóry naturalnej w ciemnym kolorze.

Domowy impregnat do butów

Istnieje jeszcze jeden domowy impregnat do butów, który zabezpieczy je przed wodą. Otóż także wazelina kosmetyczna działa podobnie jak parafina, a do tego jest prostsza w użyciu. Wystarczy, że posmarujesz niewielką ilością swoje botki lub kozaki i pozostawisz na kilka godzin. Wazelina będzie chronić buty przed wodą i wilgocią, a także pięknie nabłyszczy skórzaną cholewkę.

