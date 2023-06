Pokaż siebie. Topowe kosmetyki do konturowania i modelowania. Musisz je znać

Bronzer i rozświetlacz to zdecydowanie najważniejsze produkty do makijażu w letniej kosmetyczce. Idealnie podkreślają one opaleniznę, wyrównują kolory skóry oraz dodają jej promiennego i zdrowego blasku. To także niezwykle uniwersalne kosmetyki, które można stosować na wiele różnych sposobów, od klasycznego konturowania poprzez ocieplanie i brązowienie skóry, aż do makeupu całego ciała i podkreślenie naturalnej opalenizny.

Marka PIXI została założona w 1999 roku. Ich produkty charakteryzują przede wszystkim czyste składy i sprawdzone działanie. Założycielką firmy jest Petra Strand. To uznana makijażystka, przedsiębiorczyni, wielokrotnie nagradzana twórczyni kosmetyków. Sztuki makijażu uczyła się w Los Angeles; od 1992 roku pracuje na całym świecie w branży urody, mody, reklamy, promocji. Petra to niepohamowana siła twórcza stojąca za marką Pixi. 20 lat temu otworzyła swój własny butik w Londynie; samodzielnie zaprojektowała wszystkie opakowania i wypracowała koncepcje; dodatkowo zarządza działem B+R, doradzając w zakresie doboru składników i opracowywania produktów. Petra uważa, że Pixi to styl piękna. Nieustępliwa względem jakości, odpowiednich surowców i nowatorskiego podejścia do produkcji. Z upodobaniem upiększa świat, oferując zabieganym kobietom proste i skuteczne zabiegi pielęgnacyjne. W ofercie PIXI znajdziesz genialne produkty do konturowania i ocieplania skóry. To połączenie makijażu i pielęgnacji.

Zobacz także: Chcesz się pozbyć ślimaków z tarasu i ogródka? Uważaj na ten śmiertelnie niebezpieczny środek na ślimaki. Jest silnie trujący nawet dla ludzi

On-the-Glow Bronze to rewelacyjny stick dostępny w 4 pięknych odcieniach, która sprawi, że za jednym pociągnięciem Twoja skóra zyska promienny blask, a opalenizna zostanie podkreślona. To banalnie łatwe w użyciu sztyfty, idealne do policzków i ust. Wystarczy jeden ruch, nałóż, zblenduj i ciesz się pięknym blaskiem. On-the-Glow Bronze od PIXI zawiera ekstrakty owocowe, które zapewniają doskonałą ochronę antyoksydacyjną i łatwo rozprowadzają się na skórze, zapewniając naturalny brązowy blask w podróży! Ciesz się kolorami i podaruj swojej skórze blask i kolor, które podkreśli naturalne piękno.

To jednak nie wszystko, marka w swojej ofercie posiada również rewelacyjne sticki będą niczym innym jak różem w kremie. On-The-Glow Blush. Wielofunkcyjny róż w sztyfcie nadaje cerze zdrowego koloru, nawilżając i odżywiając skórę za jednym pociągnięciem. Został zaprojektowany tak, aby z łatwością wtapiał się w skórę, zapewniając naturalne wykończenie policzków i ust. Produkt jest wzbogacony ekstraktami roślinnymi i owocowymi; nadaje naturalnego blasku.

i Autor: Materiały prasowe PIXI

i Autor: Materiały prasowe PIXI