Pokochałam ten puder. Za jedyne 75 zł skóra jest upiększona, a zmarszczki zminimalizowane. Bez podkreślania suchych skórek

Już w zmierzchłych czasach antycznych kobiety chcąc dodać sobie urody stosowały przedziwne substancje, które miały działać jak dzisiejsze pudry. Używano między innymi: ołowianego pyłu, kredy, różnych rodzajów mąki, a także zmiażdżonych pereł. Pierwszą fabryką produkującą puder była francuska manufaktura "Houbigant", która powstała w 1750 roku. Co ciekawe, marka ta istnieje do dziś, a wiele osób zna ja pod ich nową nazwą - Bourjois. Na początku puder produkowany był z talku, a ówczesna moda wymagała, by skóra była jak najjaśniejsza, niemalże biała. Pod koniec XIX wieku kiedy to przez Europe przetoczyła się rewolucja przemysłowa produkcja kosmetyków staniała, dzięki czemu stały się one powszechne dla wszystkich. Dzisiaj, puder to jeden z ważniejszych kosmetyków w makijażu. Żaden make-up nie może się bez niego obejść. Stanowi on idealne wykończenie całego makijażu, ale również wzmacnia jego trwałość i poprawia komfort noszenia. Od kilku sezonów hitem są pudry sypkie. Rodzajów ich aplikacji jest kilka, najpopularniejszy to nałożenie niewielkiej ilości produktu dużym puchatym pędzlem w okolice, które w ciągu dnia lubią się wyświecać, czyli pod na strefę "T" - czoło i nos oraz pod oczami (wzmacniamy w ten sposób działanie korektora). Inną popularną techniką jest tak zwany baking - jest to nałożenie dużej ilości pudru i po pewnym czasie (kiedy kosmetyk zdąży "wejść" w skórę) pozbycie się nadmiaru. Pudry sypkie można także aplikować wilgotną gąbeczką do makijażu.

Jednym z moich odkryć ostatnich miesięcy jest transparentny puder sypki od Sephora Collection. Poudre libre fixante kosztuje jedynie 75 zł, a na skórze wygląda przepięknie. To prawdziwy anioł stróż makijażu, który przesuwa granice makijażu i przedłuża jego trwałość nawet do 12 godzin. Testowany w rzeczywistych warunkach przez aktywne kobiety, ten utrwalający puder sypki zapobiega spływaniu i blaknięciu makijażu. Sephora Collection Shine-Free Setting Powder pochłania nadmiar sebum, zapewniając matową i nieskazitelną cerę przez cały dzień. Rozmywa niedoskonałości i wygładza teksturę skóry, drobne linie i zmarszczki. Jest idealny zarówno dla młodych i dojrzałych cer. Nie tworzy efektu maski i sprawdzi się do każdego typu makijażu.

i Autor: Materiały prasowe Sephora

