i Autor: materiał prasowy CONVERSE

Strefa mody

Powrót legendy! Converse wraca z kultowym modelem trampek do kolan - Chuck Taylor All Star XXHi to kwintesencja lat 2000.

Ekstra wysokie, wyjątkowo odważne, na maksa kultowe i bardzo pożądane - takie są nowe/stare Converse Chuck Taylor All Star XXHi. Klasyczna sylwetka wraca po 18 latach!