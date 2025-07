Promocje Biedronki przyciągną miłośników luksusowych zapachów! Tylko 13 zł za flakon aromatycznej lawendy z nutą bergamotki. Te aromaty sprawią, że mąż obsypie Cię pocałunkami

Promocje w Biedronce. Letnie zapachy za 13 zł!

Zapachy mają moc! To właśnie zmysł węchu najlepiej aktywuje wspomnienia i potrafi przenosić w czasie. Wakacje mają szczególnie zapachy i pachną beztroską, słońcem, wodą i kwiatami. W dawnych czasach perfumy były bardzo drogie. Na olejki eteryczne mogli pozwolić sobie jedynie najbogatsi. Na szczęście te czasy dawno minęły i dzisiaj markowe zapachy nie kosztują fortuny. W najnowszej promocji znajdziesz szeroki wybór letnich zapachów w bardzo przystępnych.

Kobiety, które lubią orientalne marki powinny zainteresować się promocją Biedronki na perfumetki polskiej marki Miraculum. Różne zapachy tej kultowej firmy kupisz w cenie 9,99 zł. Cena promocyjna obowiązuje przy zakupie dwóch sztuk. Perfumetki to idealne rozwiązanie "do torebki" lub na wakacje. Mała pojemność sprawia, że w ciągu dnia możesz rozpylić wokół siebie piękną mgiełkę zapachową. Miraculum Orient to wyjątkowa linia o ciepłych i głębokich aromatach. Inspirowana światem Orientu przenosi w barwną kulturą wschodu. Cała kolekcja Miraculum Orient to sensualne doświadczenie pełne zmysłowości i kobiecości. Jeżeli szukasz eterycznych zapachów na lato to Miraculum Orient z pewnością może Cię zaskoczyć.

W promocji Biedronki również panowie znajdą coś dla siebie. Przez cały tydzień w promocji znajdują się męskie wody toaletowe Lucca Cipriano. Kupując dwa wybrane flakony za jeden za zapłacisz 12,99 zł. Wśród przecenionych zapachów jest między innymi Lucca Cipriano Redchrome Men. To bardzo oryginalna kompozycja zapachowa, która pobudza i sprawia, że świat zyskuje dynamiki. Jest to typowo męski i drzewny zapach. Łączy on w sobie świeże, letnie aromaty z cięższymi akordami. W nutach głowy mocno wyczuwalne są cytrusy oraz bergamotka. Serce zapachu stanowi lawenda oraz aromatyczna szałwia. Bazę stanowi elegancka ambra oraz drzewo sandałowe, które dodają zapachowi orientalnego wykończenia.

i Autor: materiały prasowe Perfumy w Biedronce